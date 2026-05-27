وزارة الاقتصاد تنشر التقرير الأسبوعي لعمل مديرية حماية المستهلك

أفادت مديرية حماية المستهلك في في تقريرها الأسبوعي، بأنها:- منذ بداية الحرب - منذ الأول من آذار ولغاية 22 أيار الحالي:نفّذت 5,708 زيارات كشف ميدانية.سطّرت 256 محضر ضبط وتمّت إحالة 242 محضراً إلى المختص.واستجابت لـ 348 شكوى.- منذ بداية العام - منذ الأول من كانون الثاني ولغاية 22 أيار الحالي:نفّذت 8,812 زيارة كشف ميدانية.سطّرت 402 محضر ضبط وتمّت إحالة 540 محضراً إلى القضاء.واستجابت لـ 530 شكوى.- وفي أسبوع 22-18 أيار:استجابت مديرية حماية المستهلك لـ 37 شكوى، ونفّذت 664 كشفاً نتج عنها 17 محضر ضبط.تكثيف الجولات الرقابية لمديرية حماية المستهلك مستمر منذ بداية الحرب الحالية، إثر تعميم لوزير الاقتصاد والتجارة د. طلب فيه التشدّد بالرقابة (صدر بتاريخ 3/3/2026)".وأشارت والتجارة "استمرار حملاتها الرقابية بالتنسيق مع ، واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار الأسواق".