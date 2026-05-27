إعلاميون لبنانيون إلى قطر

بعد خسارة عدد من الإعلاميين والصحافيين اللبنانيين وظائفهم في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية والصحف، نتيجة تداعيات الحرب والأزمة المالية التي طالت المؤسسات الإعلامية، يتردد العديد من الإعلاميين في العودة للعمل داخل مؤسسات إعلامية محلية، خشية تكرار تجربة فقدان الوظيفة بشكل مفاجئ، ما جعلهم يبحثون عن بدائل أكثر استقراراً.في هذا السياق، اتجه عدد منهم إلى العمل في قناة ذات طابع اقتصادي في قطر، تتضمن قسماً خاصاً بالشأن اللبناني، ما أتاح فرص عمل جديدة شملت مجالات التقديم والإنتاج والإخراج والتصوير.وبحسب المعلومات، فإن الرواتب المعروضة في هذه المؤسسة تفوق بأضعاف الرواتب المتداولة في القطاع الإعلامي داخل .