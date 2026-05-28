قبيل الجولة الرابعة من المفاوضات...الجنوب مطوّق بنار الاستهدافات الاسرائيلية (فيديو وصور)

قبيل الجولة الرابعة من المفاوضات بين واسرائيل والتي ستشهد هذه المرة طابعاً عسكريا وتقنيا، حيث سيعقد الاجتماع في البنتاغون، لا يزال لبنان تحت نار الاستهدافات الاسرائيلية.

وفي تفاصيل المشهد الميداني، أعلنت أن الغارة التي استهدفت فجر اليوم سيارة في بلدة عدلون – قضاء صيدا، أسفرت عن 6 ، بينهم طفلان ووالدتهما ووالدهما.

كما أفادت وزارة الصحة، بأن الغارة على منطقة البص في قضاء صور عصر أمس، أدت إلى سقوط 3 شهداء و37 جريحاً، من بينهم 8 أطفال و13 سيدة.

وأفادت مندوبة "لبنان24" بأن طائرة مسيّرة استهدفت دراجة نارية في بلدة زفتا، كما شنت غارة على بلدة الرمادية، في حين ألقت مسيّرة غارة عند مفرق ميفدون، واستهدفت أخرى في دير الزهراني توكتوك ما أدى إلى أضرار وإصابات.

كما طالت بلدة دير عامص حيث سُجلت إصابتان، إضافة إلى غارات استهدفت القليلة وشقرا، في ظل استمرار التحليق الكثيف للطيران الحربي والمسير فوق المنطقة.

وصباح اليوم، سقط شهيدان في غارة استهدفت دراجة نارية على طريق المساكن الشعبية – ثكنة الجيش قرب المحطة.

كما طالت الغارات حي المسلخ ومحيط مدينة النبطية وبلدات حاروف، جبشيت، تولين، مشاع المنصوري، زبقين.