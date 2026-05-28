Najib Mikati
لبنان

قبيل الجولة الرابعة من المفاوضات...الجنوب مطوّق بنار الاستهدافات الاسرائيلية (فيديو وصور)

Lebanon 24
28-05-2026 | 04:50
قبيل الجولة الرابعة من المفاوضات...الجنوب مطوّق بنار الاستهدافات الاسرائيلية (فيديو وصور)
قبيل الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان واسرائيل والتي ستشهد هذه المرة طابعاً عسكريا وتقنيا، حيث سيعقد الاجتماع في البنتاغون، لا يزال لبنان تحت نار الاستهدافات الاسرائيلية.
وفي تفاصيل المشهد الميداني، أعلنت وزارة الصحة أن الغارة التي استهدفت فجر اليوم سيارة في بلدة عدلون – قضاء صيدا، أسفرت عن 6 شهداء، بينهم طفلان ووالدتهما ووالدهما.
كما أفادت وزارة الصحة، بأن الغارة على منطقة البص في قضاء صور عصر أمس، أدت إلى سقوط 3 شهداء و37 جريحاً، من بينهم 8 أطفال و13 سيدة.
وأفادت مندوبة "لبنان24" بأن طائرة مسيّرة استهدفت دراجة نارية في بلدة زفتا، كما شنت غارة على بلدة الرمادية، في حين ألقت مسيّرة غارة عند مفرق ميفدون، واستهدفت أخرى في دير الزهراني توكتوك ما أدى إلى أضرار وإصابات.
كما طالت الغارات بلدة دير عامص حيث سُجلت إصابتان، إضافة إلى غارات استهدفت القليلة وشقرا، في ظل استمرار التحليق الكثيف للطيران الحربي والمسير فوق المنطقة.
وصباح اليوم، سقط شهيدان في غارة استهدفت دراجة نارية على طريق المساكن الشعبية – ثكنة الجيش قرب المحطة.
كما طالت الغارات حي المسلخ ومحيط مدينة النبطية وبلدات حاروف، جبشيت، تولين، مشاع المنصوري، زبقين.
 
 
 
وطالت الغارات أيضاً، حبوش، صور، علي طاهر، دير الزهراني، القطراني ووادي برغز، فيما طال القصف المدفعي كفررمان، المحمودية والريحان، بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة في محيط ميفدون وزوطر، حسب "لبنان24".
 
 
 
كما استهدفت غارة شقة سكنية في منطقة القياعة - صيدا إلى سقوط 4 شهداء وعدد من الجرحى في حصيلة غير نهائية، وفق مندوبة "لبنان24".

 
وفي مدينة صور، استهدفت الغارات الإسرائيلية عدداً من المباني في حي الآثار، حي الرفاعي. كما استهدفت غارة مبنى ملاصقاً لفرن الغدير، حسب "لبنان24".
 
وتواصل الجهات المعنية متابعة عمليات الإسعاف ورفع الأضرار، فيما سُجلت حالة من التوتر في المناطق المستهدفة.
 
وعمل فريق الدفاع المدني- التابع للهيئة الصحية الإسلامية، مركز برج الشمالي على سحب جثة شهيد من المبنى المستهدف في حي المؤسسة في برج الشمالي ونقله إلى المستشفى.
 
 
 
 
وكان الجيش الاسرائيلي قد أصدر إنذارين إلى سكان صور، ولاسيما زقوق المفدي، بوجوب الإخلاء.
 
 
 
 
 
قبيل الجولة الثانية من المفاوضات مع اسرائيل...خريطة القوى السياسية
من الجنوب إلى البقاع.. غارات إسرائيلية قبيل الجولة الثالثة من المفاوضات (صور)
قبيل انطلاق المفاوضات.. قاليباف ينشر صورة من الطائرة
الجولة الاولى من المفاوضات اللبنانية-الاسرائيلية: تعارض شديد واستبعاد وقف النار وتوقعات باعلان نوايا
