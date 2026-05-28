قبيل الجولة الرابعة من المفاوضات...الجنوب مطوّق بنار الاستهدافات الاسرائيلية (فيديو وصور)

آثار الغارة على شقة سكنية في منطقة القياعة - مدينة صيدا #Lebanon24 pic.twitter.com/hPWvxFJOgN
— Lebanon 24 (@Lebanon24) May 28, 2026
فيديو من شارع الحلواني-صور بعد استهدافه فجر اليوم #Lebanon24 pic.twitter.com/8rUbhdRC3E
— Lebanon 24 (@Lebanon24) May 28, 2026
فريق الدفاع المدني- التابع للهيئة الصحية الإسلامية عمل على سحب جثة شهيد من المبنى المستهدف في حي المؤسسة في برج الشمالي #Lebanon24
pic.twitter.com/wRjuSxrtdp
— Lebanon 24 (@Lebanon24) May 28, 2026
#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا سكان صور
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸ندعو سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من… pic.twitter.com/tYBF7K0hyc
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 28, 2026
#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا سكان زقوق المفدي
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸ندعو سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتين المرفقتين والمباني المجاورة لها: أنتم… pic.twitter.com/fniroUGhei
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 28, 2026
