رئيس الكتائب زار سلام مهنئا: لا أحد يمكنه أن يوقف مسار استعادة سيادة الدولة

زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام في السرايا الحكومية، حيث قدّم له التهنئة بمناسبة عيد الأضحى، وجرى البحث في الأوضاع العامة والتطورات السياسية الراهنة.
وأكد الجميّل خلال اللقاء دعم حزب الكتائب اللبنانية للحكومة ورئيسها في مواجهة التهديدات المتكرّرة الداعية إلى إسقاطها، مشددًا على أن "لا أحد يمكنه أن يوقف مسار استعادة سيادة الدولة، وأنّ لغة التخوين والتهديد لن تجدي نفعًا، بل ستزيدنا اصرارً على مواصلة العمل لاستعادة هيبة الدولة وإعطاء الأمل بمستقبل أفضل لجميع اللبنانيين".