بعد مقتل جندية جنوب لبنان.. إسرائيل تتوعّد "حزب الله"

توعد ، بعد مقتل جندية إسرائيلية خلال نشاط عملياتي قرب الحدود .

وقال ، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "حزب الله دفع، وسيدفع أثماناً باهظة على أفعاله الإجرامية ضد ومواطنيها".

وتقدم كاتس بالتعازي إلى عائلة الجندية روتم يناي، مساعدة مسؤول شؤون الأفراد في لواء جفعاتي، التي قُتلت أثناء أداء واجبها، مشيداً بخدمتها خلال العامين الماضيين في دعم الجنود والمقاتلين على الجبهات.

وأكد أن ستواصل ما وصفه بواجبها في حماية مواطني ، مشدداً على أن الرد على هجمات حزب الله سيكون حازماً، من دون أن يكشف عن تفاصيل عسكرية إضافية أو توقيت أي رد محتمل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس، مقتل جندية وإصابة عسكريين اثنين خلال عملية في شمال إسرائيل.

وذكر موقع "واينت" أن الجندية القتيلة هي الرقيب روتم ياناي، البالغة 20 عاماً، وهي ضابط صف في كتيبة "روتم" التابعة للواء جفعاتي، وقد قُتلت جراء انفجار طائرة مسيّرة في منطقة عسكرية قرب الحدود اللبنانية.

وأشار الموقع إلى إصابة جندي احتياطي بجروح خطيرة، وآخر بجروح متوسطة في الحادث نفسه.