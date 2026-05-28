|
لبنان

بعد مقتل جندية جنوب لبنان.. إسرائيل تتوعّد "حزب الله"

Lebanon 24
28-05-2026 | 03:22
بعد مقتل جندية جنوب لبنان.. إسرائيل تتوعّد حزب الله
توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حزب الله، بعد مقتل جندية إسرائيلية خلال نشاط عملياتي قرب الحدود اللبنانية.

وقال كاتس، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "حزب الله دفع، وسيدفع أثماناً باهظة على أفعاله الإجرامية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".

وتقدم كاتس بالتعازي إلى عائلة الجندية روتم يناي، مساعدة مسؤول شؤون الأفراد في لواء جفعاتي، التي قُتلت أثناء أداء واجبها، مشيداً بخدمتها خلال العامين الماضيين في دعم الجنود والمقاتلين على الجبهات.

وأكد أن قوات الأمن الإسرائيلية ستواصل ما وصفه بواجبها في حماية مواطني إسرائيل، مشدداً على أن الرد على هجمات حزب الله سيكون حازماً، من دون أن يكشف عن تفاصيل عسكرية إضافية أو توقيت أي رد محتمل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس، مقتل جندية وإصابة عسكريين اثنين خلال عملية في شمال إسرائيل.

وذكر موقع "واينت" أن الجندية القتيلة هي الرقيب روتم ياناي، البالغة 20 عاماً، وهي ضابط صف في كتيبة "روتم" التابعة للواء جفعاتي، وقد قُتلت جراء انفجار طائرة مسيّرة في منطقة عسكرية قرب الحدود اللبنانية.

وأشار الموقع إلى إصابة جندي احتياطي بجروح خطيرة، وآخر بجروح متوسطة في الحادث نفسه.

