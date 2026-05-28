مرفأ بيروت: العمل مستمر في هذه الأيام

ذكرت إدارة واستثمار مرفأ جميع المتعاملين معها، بأن العمل في المرفأ سيستمر وفق الدوام العادي والكامل يومي الجمعة والسبت في 29 و30 أيار 2026، من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهر.

ويأتي هذا التذكير لضمان استمرار إنجاز المعاملات وتسهيل حركة خروج البضائع، لا سيما المواد الغذائية منها، بالتنسيق القائم مع ووزارات الاقتصاد والتجارة، الزراعة، والصناعة، دعماً للحركة التجارية واستمرارية عمل القطاعات المعنية، مع تأكيد الإدارة على جهوزيتها الكاملة لمتابعة مختلف العمليات والخدمات وفق الوتيرة التشغيلية المعتادة.