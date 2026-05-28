في الحرب… المرأة تدير الخوف وتحمي العائلة

تنشغل منصات الأخبار بتحليل سيناريوهات الحرب في ، وترصد بدقة حركة الميدان، خطوط المواجهة، وعدد الجرحى والشهداء. وأرقام الخسائر المادية المتصاعدة. لكن وراء هذا المشهد، معركة يومية، بطلتها المرأة التي باتت تلعب دور "اللاصق الاجتماعي والنفسي" الذي يحمي البنية العائلية من التفتت الكامل.هذا الدور لا يقتصر على المفهوم التقليدي لتدبير المنزل، بل تحول في زمن الحرب إلى حزمة من المهام المعقدة:إدارة الصدمة النفسية، اذ تتحمل النساء العبء الأكبر في احتواء ذعر الأطفال وامتصاص تداعيات والقصف المستمر، محاولات خلق "وهم الأمان" للصغار بينما هنّ أنفسهن يعشن القلق ذاته.كما في لحظات الإخلاء المفاجئ وبيانات التهديد، تتحوّل المرأة إلى مدير عمليات يترتب عليه تنظيم حقائب النجاة، تأمين الأوراق الرسمية، وضمان خروج العائلة ولاسيما الأطفال وكبار السن في غضون دقائق معدودة.وداخل مراكز الإيواء، تواجه النساء التحدي اليومي المتمثل في طهي وجبات وتأمين مستلزمات المعيشة بالحد الأدنى من الموارد، وفي ظل شح المياه، غياب الخصوصية، واكتظاظ المرافق المشتركة.تبقى هذه الإنسانية أقل حضوراً في العام، على الرغم من أنها تشكّل أحد أهم عناصر صمود العائلة في مواجهة الحرب وتداعياتها.