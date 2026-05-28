لقاء بين الحجار ونظيره السعودية في مكة

التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، في مقر الوزارة في مكة المكرمة.
وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذي الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بالجوانب الأمنية، والتعاون في مجال مكافحة المخدرات وتعزيز الجهود المشتركة للتصدي لآثارها ومخاطرها.
وأشار الحجار إلى أن "لبنان يواجه تحديات متزايدة واعتداءات متواصلة تستوجب تكثيف الجهود المشتركة بما يسهم في دعم الاستقرار وصون الأمن"، مؤكداً "وقوف لبنان إلى جانب أشقائه العرب في ظل المرحلة الدقيقة التي تشهدها المنطقة، ومعرباً عن تطلّعه إلى استمرار دعمهم للبنان ومساندته في الظروف الراهنة".
كما أشاد بجهود المملكة في خدمة الحجاج، وما وفرته من تنظيم وتسهيلات متكاملة مكّنتهم من أداء مناسكهم بيُسر وأمن وطمأنينة.