لقاء بين الحجار ونظيره السعودية في مكة

التقى والبلديات أحمد ، وزير الداخلية في رئيس لجنة الحج الأمير بن سعود بن نايف ، في مقر الوزارة في مكة المكرمة.

وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات ذي الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بالجوانب الأمنية، والتعاون في مجال مكافحة المخدرات وتعزيز الجهود المشتركة للتصدي لآثارها ومخاطرها.

وأشار الحجار إلى أن " يواجه تحديات متزايدة واعتداءات متواصلة تستوجب تكثيف الجهود المشتركة بما يسهم في دعم الاستقرار وصون الأمن"، مؤكداً "وقوف لبنان إلى جانب أشقائه العرب في ظل المرحلة الدقيقة التي تشهدها المنطقة، ومعرباً عن تطلّعه إلى استمرار دعمهم للبنان ومساندته في الظروف الراهنة".

كما أشاد بجهود في خدمة الحجاج، وما وفرته من تنظيم وتسهيلات متكاملة مكّنتهم من أداء مناسكهم بيُسر وأمن وطمأنينة.