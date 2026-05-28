أيام ربيعية متقلبة...إليكم تفاصيل الطقس!

يستمر الطقس المتقلب في خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، نشاط في الرياح، وفرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة في بعض المناطق.

إليكم الطقس المتوقع في الأيام المقبلة:

الخميس:

غائم جزئياً بسحب مرتفعة، مع ضباب محلي على المرتفعات. تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً على الساحل، مقابل انخفاض ملموس على الجبال وفي الداخل، مع نشاط أحياناً في سرعة الرياح.

الجمعة:

غائم جزئياً إلى غائم، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل لتصبح دون معدلاتها الموسمية. يتشكل الضباب على المرتفعات، فيما تنشط الرياح لتصل سرعتها إلى نحو 55 كلم/ساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع موج البحر حتى مترين شمال البلاد. كما يُتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة، خصوصاً على الجبال الجنوبية.

السبت:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. ومن المتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة، خاصة في المناطق الداخلية اعتباراً من بعد الظهر.

الأحد:

قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات، وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، لا سيما في المناطق الداخلية.