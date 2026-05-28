ينفّذ عمليات سرقة في محلّتي السفارة الكويتية والحازمية.. توقيف مطلوب وهذه هويته (صورة)

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، على مختلف الأراضي .توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط مجهول بتنفيذ عمليات سرقة درّاجات آلية في محلّتَي والحازمية.بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من توقيفه في محلّة ، ويدعى:-ع. ر. ع. (مواليد 2006، سوري)وذلك على متن درّاجة نوع "جي آر" لون أزرق كان يقودها دون لوحات (تبيّن أنّها مسروقة) تمّ ضبطها.بتفتيشه، ضبط بحوزته: هاتف خلويّ، مبلغ مالي، وشريحة خطّ أجنبي.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة إقدامه على تنفيذ عدّة عمليات سرقة درّاجات آلية من محلّتي السفارة والحازمية، وأنّ الدرّاجة التي أوقف على متنها أقدم على سرقتها مع درّاجة أُخرى بتاريخ 5-5-2026 من أمام السيتي سنتر في محلّة الحازمية.تمّ استدعاء صاحب الدرّاجة المضبوطة وتسليمها له.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناءً على إشارة .