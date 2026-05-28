"المسيّرات ستأتي من كل مكان".. صحيفة إسرائيلية تتكلم عن "كابوس لبنان"!

وبحسب صحيفة معاريف ، فإن التهديد الذي تمثله هذه المسيّرات "تسلل من تحت الرادار"، رغم أنه لم يكن سرياً، إذ لم يؤخذ بالجدية المطلوبة في مراحله الأولى. وتقول الصحيفة إن الجيش كان منشغلاً بالاستعداد لسيناريوهات أكبر، من الحرب مع ، إلى الصواريخ الباليستية، وترسانة الصاروخية، وقوات الرضوان، وغزة، فيما سقطت هذه "الأجسام الصغيرة الطائرة" بين الأولويات، قبل أن تتحول اليوم إلى خطر مباشر على الجنود.وتقوم الخطة الإسرائيلية الجديدة على ثلاثة مستويات: الكشف المبكر، الحماية، والاعتراض. في المستوى الأول، يعمل الجيش على تطوير أنظمة رادار وتنصت قادرة على رصد المسيّرة قبل وصولها، وإصدار إنذار للجنود أو طواقم الدبابات والمدرعات. ووفق التصور المطروح، سيحصل الجنود على نحو 20 ثانية للاحتماء أو الدخول إلى مكان محمي، وهي مدة يعتبرها الجيش كافية. ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن تصبح هذه المنظومات جاهزة خلال أسابيع إلى أشهر قليلة.أما مستوى الاعتراض، فيشمل حلولاً ميدانية مختلفة، بينها استخدام بنادق الخرطوش، وذخائر 5.56 متشظية، إضافة إلى منظومة "القبة الحديدية" التي تقول الصحيفة إنها تعترض حالياً عدداً غير قليل من المسيّرات. كما يجري اختبار وسائل أخرى قيد التطوير، في محاولة لإسقاط المسيّرات قبل وصولها إلى أهدافها.وفي جانب الحماية، نشر الجيش الإسرائيلي مئات آلاف الأمتار من الشباك الواقية، ويستعد لنشر كميات إضافية أكبر. وتقول الصحيفة إن عملية التزود بهذه الوسائل تجري بسرعة كبيرة، بل وبشكل "مذعور"، في ظل الحاجة العاجلة إلى حماية القوات المنتشرة في الميدان.وتحذر "معاريف" من أن ما يجري اليوم قد يكون مجرد بداية. فهذه المسيّرات قد تظهر لاحقاً في ، أو ضد مستوطنات داخل الخط الأخضر وخارجه، أو في غزة، وربما تتحول إلى أسراب تضم 10 أو 20 مسيّرة أو أكثر. وترى الصحيفة أن التهديد يشبه، من حيث أثره المفاجئ، صواريخ "ساغر" المضادة للدروع التي أربكت المدرعات الإسرائيلية في حرب تشرين، وكذلك العبوات الجانبية التي استخدمها حزب الله كسلاح مؤثر ضد الجيش الإسرائيلي خلال فترة وجوده في الشريط الحدودي.وتنقل الصحيفة عن أوساط في سلاح الجو الإسرائيلي قولاً شائعاً مفاده أن "ما لا تراه هو ما يسقطك". وبهذا المعنى، تعترف بأن رأت المسيّرات بعد ظهورها الواسع في أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، لكنها لم تدرك حجم التهديد الحقيقي، ربما لأنها بدت صغيرة وبسيطة وغير حاسمة مقارنة بالصواريخ والقذائف والأسلحة الثقيلة.وفي المقابل، بدأت إسرائيل نفسها بإنتاج مسيّرات من هذا النوع، مع الاستفادة من الخبرة . وتشير الصحيفة إلى أن الفريق الذي شكله قائد سلاح البر، اللواء نداف لوطان، يضم عسكريين أوكرانيين سابقين ومتحدثين باللغة الأوكرانية، في إطار عمل مديرية "الارتفاع القريب من الأرض"، التي تعمل على مدار الساعة لتجميع حزمة حلول تعيد هذا التهديد إلى حجمه، وفق التعبير الإسرائيلي.لكن الصحيفة تختم بنبرة تشاؤمية، مشيرة إلى أن الحلول لم تنضج بعد، وأن الجنود الإسرائيليين في يدفعون الثمن في هذه المرحلة، بين قتلى وجرحى، فيما ينشغل جزء كبير من نشاطهم الميداني بمحاولة تجنب المسيّرات. وتطرح "معاريف" سؤالاً حساساً داخل إسرائيل: هل تستحق مواصلة البقاء في هذا الثمن، وهل تفوق المكاسب العسكرية الخسائر البشرية؟