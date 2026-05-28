Najib Mikati
برقية من البابا لاوون الرابع عشر إلى عون: نجدد خالص محبتنا للبنان وأبنائه من مختلف الطوائف

28-05-2026 | 06:25
برقية من البابا لاوون الرابع عشر إلى عون: نجدد خالص محبتنا للبنان وأبنائه من مختلف الطوائف
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون برقية من الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر، جدد فيها خالص محبته للبنان وابنائه من مختلف الطوائف، مؤكدا إهتمامه الدائم بلبنان، وصلاته من أجل شعبه. 
وقال: "فلنواصل توظيف كافة طاقاتنا من اجل خدمة السلام والخير العام"، مستمطرا البركات السماوية على لبنان وشعبه. 
كلام الأب الأقدس جاء في خلال رسالة جوابية بعث بها الى رئيس الجمهورية، ردا على الرسالة التي كان الرئيس عون أرسلها إليه لمناسبة مرور سنة على بدء حبريته بعدما إنتخبه المجمع المقدَّس خلفا للبابا فرنسيس. 
وكان رئيس الجمهورية شدد في رسالته على "أن لبنان يمرّ اليوم بظروف استثنائية بالغة الخطورة. فالتوترات والصراعات التي تعصف بمحيطنا المباشر، وما يترتب عليها من تداعيات عميقة على استقرارنا الداخلي، تُعرّض أمتنا لتحديات غير مسبوقة. وفي ظل هذه الظروف، فإن الموقف الثابت للكرسي الرسولي، وقربه الدائم، وتدخلاته المتكررة لصالح اللبنانيين، تشهد على تضامن يُجلّ تاريخنا المشترك. وتجد مناشدات قداستكم لوقف العنف، واحترام حقوق الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، صدىً عميقاً وامتناناً في لبنان."
