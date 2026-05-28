الراعي بحث مع نقابة خبراء المحاسبة أزمات قطاع التدقيق وتعديل قانون المهنة

التقى البطريرك في بكركي، نقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي عبود على رأس وفد من النقابة، لبحث أزمات قطاع التدقيق في وملاحقة بعض الخبراء دون وجه حق.وتناول اللقاء مشروع تعديل قانون تنظيم المهنة المطروح أمام ، والذي يطالب بإنشاء "هيئة تحقيق مهني" برئاسة قاضٍ لمنح إذن ملاحقة خبراء المحاسبة، مع التأكيد على منع الشركات الأجنبية غير المسجلة في النقابة من تولي مهام التدقيق الجنائي أو المحاسبي في الإدارات الرسمية . ، أبدى البطريرك دعمه الكامل لحماية المهن الحرة وتعزيز سيادة القانون وصون الكفاءات اللبنانية.