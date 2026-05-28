سعد تفقد موقع استهداف "القياعة" وطالب بتأمين مأوى للمتضررين

Advertisement

تفقد النائب ورئيس بلدية الهلالية ميشال ، مكان الاستهداف الذي وقع فجر اليوم في منطقة القياعة- الهلالية، بمشاركة بلديات المهندس مصطفى حجازي وأعضاء من بلديتي والهلالية، وذلك لمعاينة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات والمباني المحيطة، إثر الغارة التي أسفرت عن سقوط عدد من والجرحى.واستنكر المسؤولون هذا الاعتداء الذي طال المدنيين والممتلكات، مؤكدين أن المرحلة الراهنة تتطلب التكاتف والصمود. وشدد النائب ضرورة التحرك الفوري لمؤسسات الدولة لتأمين مأوى عاجل للعائلات القاطنة في المبنى المتضرر كلياً، في حين أوضح رئيس البلدية أبو زيد أن الأولوية الحالية تتركز على إجراء كشف هندسي دقيق على المبنى المستهدف لتقييم وضعه الإنشائي ومدى حاجته للتدعيم، حفاظاً على السلامة العامة قبل السماح للسكان بالعودة إليه.