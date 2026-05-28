البطريرك يوحنا العاشر: نسعى للتوافق الداخلي لحل معضلات لبنان وإنهاء الحروب

عقد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، البطريرك يوحنا العاشر، اجتماعاً مطرانية مع المتروبوليت إلياس عودة وعدد من ؛ حيث هنأ المجتمعون اللبنانيين بعيد الأضحى المبارك، آملين أن يعود العام المقبل بانتهاء الحروب وحلول السلام.وبحث اللقاء الوضع اللبناني والتعديات التي تشهدها البلاد؛ حيث أكد البطريرك يوحنا العاشر على دور الكنيسة كجسر تواصل، مشيراً إلى السعي للتواصل مع كافة الأطراف للوصول إلى توافق يحل المصيرية العالقة.