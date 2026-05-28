لبنان

داخل شقة في سليم سلام.. توقيف مروجيّ مخدرات وأحد ربائنهما

28-05-2026 | 08:52
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطة الأمنية الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول قيام كلّ من:
 – إ. ع. (مواليد عام 1997، لبناني)
– س. ع. (مواليد عام 1992، لبناني)
بترويج مخدّرات مخزّنة داخل شقة في محلّة سليم سلام، ولا سيّما مادة الكريستال ميث التي تُعدّ من أخطر أنواع المخدّرات.
بعد رصد ومتابعة حثيثة، أوقفتهما إحدى دوريات المكتب داخل الشقة المذكورة.
وبتفتيش الشقة، عثر بداخلها على:
-/2/كلغ قائم من مادة الكريستال ميث
 -/920/غ قائم من مادة حشيشة الكيف
 -/286/غ قائم من مادة الماريجوانا
 -/88/غ قائم من الكوكايين
 -/57/غ قائم من الفطر المخدِّر
-/14/غ قائم من باز الكوكايين
-/7/غ قائم من بزور الماريجوانا
-/26/ حبة MDMA، /40/ حبة Neodol، و/90/ حبة ترامادول
-/48/ حنجور كيتامين
 -/3/ موازين حساسة، وجهاز فاكيوم، وعبوات بلاستيكية، وأكياس تستخدم لتقسيم وتوضيب المخدِّرات،
بندقية كلاشينكوف، ومسدس حربي.
كما أوقفت الدورية داخل الشقة أحد زبائنهما، وهو المدعو (ر. ز. مواليد عام 1990، لبناني)
أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورّطين.
