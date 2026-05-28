العدوان الاسرائيلي على البقاع الغربي: اسقاط الخطوط الحمر وحرب على بيئة" الحزب"

في سياق التصعيد الحاصل أخيراً على كل المحاور الجنوبية، سُجّل في الأيام الماضية تركيز بالإغارات الجوية على محور مشغرة - سحمر - طريق القرعون في منطقة البقاع ، حيث استهدفت سيارات عابرة ومتوقفة ومناطق مأهولة، والجديد اللافت كان استهداف منشآت تابعة لمصلحة مياه الليطاني المكلفة بالإشراف على سدّ القرعون التاريخي وما يتفرّع منه من مشاريع ومصالح ريّ زراعي وإنتاج طاقة كهرومائية.

وكتب ابراهيم بيرم في" النهار": بطبيعة الحال قد لا يبدو استهداف المنطقة نفسها واقعة غير مسبوقة، إذ سُجّلت في الحربين الماضية والحالية اعتداءات وإغارات على كل من مشغرة وسحمر ويحمر ولبايا وبلدات أخرى متاخمة تقع عملياً في النطاق الجغرافي للبقاع الغربي وراشيا.

ووفق تقديرات أولية فإن الدمار الناتج عن تلك الإغارات على هذه البلدات ولا سيما مشغرة وسحمر المجاورة قد بلغ نحو 60 بالمئة من منازلها ودورها، وهو ما يماثل ما حلّ ببلدات الجنوب الساحلية.

ومن البديهي أن التطوّر الباعث على الريبة والمخاوف كان استهداف محيط بحيرة القرعون، حيث أغارت المسيّرات على مقاهٍ ومنشآت سياحية في محيط هذه البحيرة الاصطناعية والطريق التي تصلها بسحمر ومشغرة فضلاً عن سيارات عابرة ومتوقفة ومواقع للجيش ما أدّى إلى سقوط ضحايا مدنيين واستشهاد عناصر من الجيش، وهو واقع دفع إلى التساؤل عن الأبعاد المخفيّة وراء هذا الفعل الإسرائيلي وخصوصاً لجهة علاقته بالتطورات الميدانية الحاصلة على المحاور الجنوبية، التي تشهد كما هو معلوم تقدّماً برّياً للقوات الإسرائيلية باتجاه النبطية وصور في محاولة إما لاحتلالهما مجدداً أو لتطويقهما وعزلهما، فضلاً عن محاولات التقدّم المتكررة باتجاه بلدة حداثا في محيط بنت جبيل أي في القطاع الشرقي.

عن هذه التساؤلات يجيب العميد الركن المتقاعد إلياس فرحات بالقول: "لا ريب في أن التركيز الإسرائيلي على بلدات في البقاع الغربي على هذا النحو أمر مثير ولافت خصوصاً أن لهذه المنطقة ميزة استراتيجية، فهي امتداد طبيعي للميدان الجنوبي المشتعل، إذ إن تتعامل معها على أنها إحدى الطرق الرئيسية المفضية إلى الجنوب وهي في الوقت عينه من المداخل الأساسية إلى البقاعين الغربي والأوسط، وصولاً إلى خط الحدود بين وسوريا، وهي تمثل تاريخياً أحد خطوط الدفاع عن دمشق نظراً إلى قربها منها".

وعلى رغم ذلك، يضيف فرحات، "ليس هناك من وقائع ومعطيات ميدانية تشير إلى أن القيادة الإسرائيلية تضع في حساباتها اجتياح هذا القطاع الجغرافي على الأقل في الوقت الحاضر" .

أضاف: "ربما كثافة الإغارات على بلدات وقرى في هذا القطاع تصبّ في سياق الحرب على بيئة أينما كانت بقصد تدميرها وإعدام مظاهر الحياة فيها وتحويلها إلى أرض محروقة، لكن الإسرائيلي في تقديرنا يحشد جهده العسكري على 3 محاور أخرى لتسجيل تقدّم وتغيير الوقائع الميدانية بسرعة قياسية وهي:

- محور الزوطرين - النبطية.

- محور البياضة - بيوت السياد المنصوري في جنوبي صور.

- محور حداثا في قطاع بنت جبيل.

ورداً على سؤال أجاب "في اجتياح عام 1982 تجاوز الإسرائيلي مدينة صور واندفع مباشرة نحو الليطاني وما بعده قبل أن يصل لاحقاً إلى .

وسؤالنا هنا: هل سيكرّر الإسرائيلي التجربة نفسها هذه المرة إن نجح في التقدّم نحو محيط المدينة؟ والواضح أيضاً أن تركيز الإسرائيلي هو على محور الزوطرين – النبطية، وحسب علمنا نجح خلال الساعات الماضية في الدخول إلى زوطر الشرقية لكنه لم يثبت نفسه فيها بعد، ولا نستبعد أنه يهدف إلى دخول النبطية أو أنه يريد تطويقها وعزلها، وليس خافياً أنه يواجه مقاومة شرسة.

أما بالنسبة إلى البقاع الغربي فليس هناك من تحشدات عسكرية توحي بأن الإسرائيلي يهدف من وراء قصفه التدميري لبعض بلدات تلك المنطقة إلى اجتياحها أو التقدم إليها لاحقاً، والنظرة الإسرائيلية لوضع هذه المنطقة بات يرتبط بتطوّرات الميدان الجنوبي".

ويخلص فرحات إلى الاستنتاج "أن الإسرائيلي قد بعث عملياً برسائل ميدانية تثبت أنه قد ضاق ذرعاً ببعض الخطوط الحمر التي ألزمته بها الإدارة الاميركية سابقاً أو ألزم نفسه بها، لذا فإن التركيز الأخير على البقاع الغربي وقصفه لمناطق في البقاع الأوسط والشمالي هما واحدة من تلك الرسائل الإسرائيلية إلى من يعنيهم الأمر في واشنطن أو بيروت أو طهران".