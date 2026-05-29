إنذار عاجل إلى سكان هذه المنطقة الجنوبية!

‏⁧‫أنذر الجيش الاسرائيلي، في بيان عبر أكس، سكان قرية ، بوجوب الإخلاء.

وقال: "في ضوء قيام بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر الجيش الاسرائيلي للعمل ضده بقوة."

‏وأضاف: "حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة".



‏وتابع: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!"