إنذار عاجل إلى سكان هذه المنطقة الجنوبية!

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في قرية عين قانا
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن 1000 متر… pic.twitter.com/ymMatbEwEs
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 29, 2026
