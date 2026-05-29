تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحرب تُسقط موسم الأضحى والصيف... خسائر قاسية تضرب القطاع الفندقي في لبنان

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
29-05-2026 | 02:30
A-
A+
الحرب تُسقط موسم الأضحى والصيف... خسائر قاسية تضرب القطاع الفندقي في لبنان
الحرب تُسقط موسم الأضحى والصيف... خسائر قاسية تضرب القطاع الفندقي في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يعد القطاع الفندقي في لبنان يتحدث عن تراجع في الموسم السياحي فحسب، بل عن خسارة موسم كامل قبل أن يبدأ فعلياً. فمع حلول عيد الأضحى والاستعدادات التقليدية لفصل الصيف، اصطدمت الفنادق اللبنانية مجدداً بواقع الحرب والتوتر الأمني، ما أدى إلى انهيار الحجوزات وتراجع نسب الإشغال إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت كان يعوَّل فيه على صيف 2026 لإنقاذ ما تبقى من القطاع السياحي والاقتصاد اللبناني.

القطاع الذي اعتاد خلال السنوات الماضية على امتصاص الصدمات السياسية والاقتصادية، يبدو اليوم أمام أزمة أكثر تعقيداً. فالحرب المستمرة والتخوف من توسّع رقعة المواجهة أعادا مشهد “الفنادق الفارغة”، مع إحجام واضح من السياح الخليجيين والأجانب وحتى المغتربين اللبنانيين عن تأكيد حجوزاتهم، بانتظار أي تطورات أمنية قد تطيح بالموسم بالكامل.

رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر كان واضحاً في توصيفه للمشهد، مؤكداً أن "لا حركة سياحية فعلية خلال عيد الأضحى"، وأن الفنادق شبه فارغة، فيما تتراوح نسبة الإشغال في فنادق بيروت بين 7 و8 في المئة فقط، وهي أرقام تعكس حجم الانهيار مقارنة بالمواسم الطبيعية التي كانت تتجاوز فيها نسب الإشغال 80 و90 في المئة خلال الأعياد والصيف.

ولا تقتصر الخسائر على الفنادق وحدها، بل تمتد إلى كامل الدورة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة، من المطاعم وشركات النقل إلى المؤسسات الترفيهية والمحال التجارية. فالسياحة كانت تشكّل أحد آخر مصادر تدفق الدولار إلى لبنان، ومع تراجعها الحاد، ازدادت الضغوط على المؤسسات التي بات كثير منها عاجزاً عن تغطية التكاليف التشغيلية أو دفع رواتب الموظفين.

وتشير تقديرات متداولة في الأوساط السياحية إلى أن خسائر القطاع السياحي تجاوزت المليار دولار منذ اندلاع الحرب، وسط إقفال عشرات المؤسسات وخفض أعداد العاملين بشكل كبير. كما أن العديد من الفنادق بات يعمل بالحد الأدنى لتفادي الإقفال الكامل، بانتظار أي انفراج أمني قد يعيد الحياة إلى القطاع.

المشكلة الأساسية اليوم لا تكمن فقط في تراجع الحجوزات، بل في غياب القدرة على التخطيط. فالسائح الذي كان يحجز إجازته الصيفية في لبنان قبل أشهر، بات يتريث حتى اللحظات الأخيرة، فيما ألغت شركات سياحية عربية وأجنبية برامج كانت مخصصة للبنان هذا الصيف. أما الفنادق، فتعيش حالة ترقب يومية مرتبطة بالأخبار الأمنية أكثر من ارتباطها بالحجوزات أو العروض السياحية.

ورغم الصورة القاتمة، لا تزال بعض المناطق اللبنانية تراهن على حركة سياحة داخلية محدودة خلال الصيف، خصوصاً في المناطق الجبلية والاصطيافية البعيدة نسبياً عن التوترات. إلا أن هذه الحركة، بحسب المعنيين، لن تكون كافية لتعويض الخسائر الهائلة التي مُني بها القطاع، ولا لإنقاذ موسم كان يُفترض أن يكون بداية التعافي بعد سنوات الانهيار المالي.

في المحصلة، يبدو أن القطاع الفندقي اللبناني دخل مجدداً دائرة "الصمود بدل النمو". وبين حرب تستنزف الاقتصاد وخوف يطارد السياح، يخشى أصحاب الفنادق أن يتحول صيف 2026 إلى موسم ضائع جديد، يضاف إلى سلسلة المواسم التي خسرها لبنان في السنوات الأخيرة.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
من الأضحى إلى الصيف: الحرب تُسقط الموسم السياحي وخسائر بالملايين
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
باعتباره أقل كلفة… عيد الأضحى ينعش هذا القطاع
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرب تضرب السياحة والأسواق.. واللبنانيون يختصرون مصاريف عيد الاضحى
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ندوة لتعزيز صمود القطاع الفندقي في أوقات عدم الاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

مقالات لبنان24

اتحاد النقابات

رئيس اتحاد

عيد الأضحى

بعد سنوات

اللبنانية

الخليجي

الخليج

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلا عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:22 | 2026-05-29
Lebanon24
05:45 | 2026-05-29
Lebanon24
05:35 | 2026-05-29
Lebanon24
05:30 | 2026-05-29
Lebanon24
05:16 | 2026-05-29
Lebanon24
05:10 | 2026-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24