Najib Mikati
34 اعتداءً إسرائيلياً على جبل عامل جنوب الليطاني

29-05-2026 | 01:53
34 اعتداءً إسرائيلياً على جبل عامل جنوب الليطاني
بلغت اعتداءات الجيش الإسرائيلي على قرى وبلدات منطقة جبل عامل جنوب نهر الليطاني، يوم الخميس 28 أيار 2026، 34 اعتداءً، حسب مندوبة "لبنان24".

وشن الطيران الحربي غارات عدة على مدينة صور، استهدفت مبنى فارس في شارع صفي الدين، والمبنيين المهددين في حي الآثار، والمبنى المهدد في حي الرفاعي، إضافة إلى المبنى الملاصق لفرن الغدير ومبنى من أصل ثلاثة مبانٍ هددها العدو في منطقة جل البحر.

كما استهدف الطيران الحربي بلدة معروب بغارتين على المكان نفسه، وبلدة برج الشمالي بغارة طالت مبنى ديب في حي مؤسسة جبل عامل المهنية.

وطالت الاعتداءات بلدة البازورية بغارة من مسيّرة أسفرت عن إصابة، وبلدات كفردونين وتبنين وبرج قلاويه وتولين وعريض دبين ودبين وفرون ودير قانون رأس العين.

وفي برج قلاويه، سُجلت غارات من الطيران الحربي وقصف مدفعي، بينها غارة استهدفت محطة الأيتام، إضافة إلى غارات لاحقة على البلدة.

وفي دبين، شن الطيران الحربي سلسلة غارات متتالية، ترافقت مع قصف مدفعي عنيف على البلدة.

كما تعرضت المنطقة الواقعة بين صريفا والنفاخية لقصف مدفعي.

وفي دير قانون رأس العين، استهدفت غارة حي المرج، كما طالت غارة من مسيّرة منزل آل أبي خطار. ولاحقاً، أدت غارة على البلدة إلى ارتقاء شهيدين، أعقبتها غارة أخرى على مكان الاستهداف نفسه من دون وقوع إصابات.

