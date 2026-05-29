"التيار الوطني الحر": تهجير أهل جبل عامل يهدف إلى تفجير أزمة اجتماعية وطائفية

أدان " " الاعتداءات المتواصلة على الجنوب والبقاع ، معتبراً أنها لم تعد تقتصر على أهداف عسكرية لـ" "، بل باتت تطال السكان والأرض والثروات والآثار.

وقال في بيان: "تنفذ اسرائيل جرائم بالجملة ضد البشر والحجر والبيئة في الجنوب والبقاع الغربي. ولم يعد العدوان يقتصر على أهداف عسكرية لحزب الله بل يستهدف السكان والأرض والثروات والآثار ، فجرف القرى إبادة عمرانية تستهدف اقتلاع الحياة من الجنوب وربما الاستيلاء عليه".



واعتبر ان تهجير أهل جبل عامل بمئات الآلاف يهدف إلى تفجير أزمة اجتماعية وطائفية في المناطق العاجزة عن استيعابهم، ولبنان المنقسم على نفسه عاجز عن المواجهة ومتروك لقدره.

أضاف:" يختلف اللبنانيون حول الخيارات الاستراتيجية الكبرى، وإدارة الصراع وسلاح حزب الله وقرار الحرب والسلم، وهذه قضايا لا يمكن القفز فوقها أو إسكات النقاش بشأنها، كما أنّ بناء الدولة القادرة واستعادة المؤسسات الشرعية كامل مسؤولياتها السيادية والدفاعية يبقى مطلباً وطنياً جامعاً. لكنّ حجم العدوان الحالي وخطورته على البشر والأرض والكيان اللبناني يفرضان توحيد الجهود لوقف الكارثة.

ليس الآن وقت تبادل الاتهامات، بل وقت العمل لوقف الجريمة، فجميعنا مستهدفون وجميعنا مسؤولون".

ختم:" يكرر دعوته للتلاقي والبحث في حماية الذي يتعرض لأخطار وجودية لن ينفع بعدها الندم".