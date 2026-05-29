السنيورة: بإمكان الدولة وقف المشاركة في المفاوضات حتى إلزام إسرائيل بوقف النار

أشار الرئيس ردا على سؤال من محطة "العربية" الى ان "الحكومة والدولة لديها ورقة يمكن أن تستعملها وهي وقف المشاركة في المفاوضات مع حتى تلتزم الأخيرة بوقف النار بشكل جدي".

أضاف: " قام بخطوة متقدمة ولكن إسرائيل لم تلتزم ولم تلتزم الأميركية، ولم تقدم أميركا أي دعم حقيقي للبنان لكي يتمكن من الاستمرار في هذه العملية التفاوضية".

وعن انسحاب الحكومة من المفاوضات مطالبة بالتزام إسرائيل بوقف النار، قال : "صحيح هذا امر جائز وللحكومة أن تستعمل هذه الورقة بالانسحاب من المفاوضات تامينا للحصول على وقف جدي للنار".

أضاف: "أرى أن ذلك موقفا سليما اذا اتخذ من قبل الحكومة، خصوصا أن إسرائيل تقوم بأكثر من 120 غارة يوميا واعتقد أن ليس بإمكان أن تستمر في هذا الموقف، الذي تجبر فيه على الاستمرار في المفاوضات في ظل استمرار اطلاق النار وفي ظل عمليات القتل والتدمير المستمرة".