لبنان

السنيورة: بإمكان الدولة وقف المشاركة في المفاوضات حتى إلزام إسرائيل بوقف النار

29-05-2026 | 03:46
السنيورة: بإمكان الدولة وقف المشاركة في المفاوضات حتى إلزام إسرائيل بوقف النار
أشار الرئيس فؤاد السنيورة ردا على سؤال من محطة "العربية" الى ان "الحكومة والدولة اللبنانية لديها ورقة يمكن أن تستعملها وهي وقف المشاركة في المفاوضات مع إسرائيل حتى تلتزم الأخيرة بوقف النار بشكل جدي".

أضاف: "لبنان قام بخطوة متقدمة ولكن إسرائيل لم تلتزم ولم تلتزم الولايات المتحدة الأميركية، ولم تقدم أميركا أي دعم حقيقي للبنان لكي يتمكن من الاستمرار في هذه العملية التفاوضية".

وعن انسحاب الحكومة من المفاوضات مطالبة بالتزام إسرائيل بوقف النار، قال السنيورة: "صحيح هذا امر جائز وللحكومة أن تستعمل هذه الورقة بالانسحاب من المفاوضات تامينا للحصول على وقف جدي للنار".

أضاف: "أرى أن ذلك موقفا سليما اذا اتخذ من قبل الحكومة، خصوصا أن إسرائيل تقوم بأكثر من 120 غارة يوميا واعتقد أن ليس بإمكان الحكومة اللبنانية أن تستمر في هذا الموقف، الذي تجبر فيه على الاستمرار في المفاوضات في ظل استمرار اطلاق النار وفي ظل عمليات القتل والتدمير المستمرة". 

 

عون يطالب واشنطن بالضغط على اسرائيل: وقف النار ممر إلزامي لبدء المفاوضات
