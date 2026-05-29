لبنان

هل انسحب الجيش من مرجعيون؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-05-2026 | 04:17
هل انسحب الجيش من مرجعيون؟
مع التطورات في جنوب لبنان وتقدُّم الجيش الإسرائيليّ برياً إلى أطراف بلدتي دبين وجديدة مرجعيون في جنوب لبنان، قالت مصادر ميدانية لـ"لبنان24" إنّ آليات العدو لم تدخل مرجعيون نهائياً من ناحية دبين، مشيرة إلى أن السكان التزموا منازلهم بينما الجيش لم ينسحب من ثكنة اللواء فرنسوا الحاج في جديدة مرجعيون.
وأوضحت المصادر أنّ الجيش التزم الوجود داخل الثكنة، فيما أهالي القليعة وجديدة مرجعيون ما زالوا داخل منازلهم ولم يتركوها بتاتاً، مشيرة إلى أنّ إحدى الطرقات التي تربط دبين بحاصبيا تضررت وبالتالي انقطاع شريان للتنقل هناك في الوقت الراهن.

وتعكسُ هذه التطورات إمكانية حصول تقدّم بري إضافي باتجاه الخردلي، الأمر الذي قد يفرضُ معادلة ميدانية جديدة تؤدي إلى عزل القطاع الشرقي جنوب لبنان عن باقي الجنوب والبقاع وبالتالي فرض إسرائيل سيطرة ميدانية عليه خارج الخط الأصفر.
الفاتيكان يتحرك ميدانيا والجيش انسحب من البلدات المسيحية الحدودية
