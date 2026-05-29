أجواء ربيعية متقلبة...إليكم تفاصيل الطقس!

Lebanon 24
29-05-2026 | 04:29
أجواء ربيعية متقلبة...إليكم تفاصيل الطقس!
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بالاجمال مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان مع بعض التقلبات المحلية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيا الى منطقة الحوض الشرقي للمتوسط التي تتراجع تدريجيا اعتبارا من يوم الاحد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و27، طرابلس بين 15 و25، وزحلة بين 13 و27 درجة.

تحذير: من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية يوم الجمعة خاصة على الشواطئ الشمالية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم صباحا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل سرعتها لحدود ال 55 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر لحدود المترين شمال البلاد كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية صباحا. يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر حيث يتحول مساء إلى غائم جزئيا ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

السبت: غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا صباحا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل وفي الداخل. يتحول الطقس إلى غائم اعتبارا من بعد الظهر وتكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار في المناطق الجبلية مع احتمال حدوث برق ورعد ويستمر ظهور الضباب المحلي على المرتفعات ورؤية سيئة.

الإثنين: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وارتفاعها في الداخل ودون تعديل على الساحل مع بقاء تكون الضباب المحلي على المرتفعات ورؤية سيئة.

- الحرارة على الساحل من 21 إلى 28 درجة، فوق الجبال من 20 إلى 27 درجة، في الداخل من 14 إلى 30 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و45 كم/س، تنشط لحدود 55 كم/س شمالا.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 22°م.

- الضغط الجوي: 1015 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05:29 ساعة غروب الشمس: 19:42

