تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خلف: لتأمين ممرات آمنة للقرى الحدودية

Lebanon 24
29-05-2026 | 04:42
A-
A+
خلف: لتأمين ممرات آمنة للقرى الحدودية
خلف: لتأمين ممرات آمنة للقرى الحدودية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 ناشد النائب ملحم خلف، في بيان، المعنيينن، في بيان،"تأمين ممرات آمنة ومستدامة لقرى إبل السقي، دبين، مرجعيون، جديدة مرجعيون، القليعة، برج الملوك، ودير ميماس، بعد انقطاع الطرق المؤدية إليها سواء عبر الحاصباني أو عبر الخردلي، بما يهدد بعزل أهلها ومحاصرتهم وقطع تواصلهم الطبيعي مع الداخل اللبناني على غرار بلدات دبل ورميش وعين ابل".

واعتبر إن "حصار المدنيين، وتعريض السكان لخطر العزل وانقطاع الإمدادات والخدمات الأساسية، يشكل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض حماية المدنيين وضمان حرية وصول المساعدات وتأمين الممرات الإنسانية الآمنة في أوقات النزاعات والأزمات".

كما ناشد الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها المعنية، "إعطاء هذا الملف الأولوية القصوى، والعمل بصورة عاجلة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان عدم عزل أهلنا في هذه البلدات الصامدة، وتأمين مقومات صمودهم واستمرار حياتهم الطبيعية، وذلك من خلال:

•تأمين ممرات إنسانية وآمنة وثابتة لهذه القرى.

•ضمان حرية تنقل الأهالي وعدم عزلهم عن محيطهم الوطني.

•إبقاء خطوط الإمداد الطبية والغذائية والخدماتية مفتوحة.

•حماية المدنيين وفق ما تكفله المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

واكد خلف "إن أولوية الأولويات اليوم هي إبقاء التواصل قائماً بين هذه القرى والداخل اللبناني، ومنع تحويل أهلها إلى رهائن للجغرافيا أو للظروف الأمنية.هذه القرى لم تتخلَّ يوماً عن الدولة، ولن نقبل أن تُترك وحيدة في مواجهة الحصار والخطر. المطلوب تحرك فوري، الآن".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مركزية مسيحيي المشرق: لحماية الجيش للقرى الجنوبية وتأمين ممرات انسانية
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل عادل نصار لـmtv: من الضروري تأمين الممرات الآمنة إلى القرى الحدودية التي قرّرت البقاء رغم كل المخاطر وأثرت الأمر في مجلس الوزراء ومع عدد من السفراء وسنقوم بكل ما يلزم
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء عاجل لخلف لفتح ممرّات إنسانية آمنة لقرى الجنوب الصامدة
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصالات مكثفة للسفير البابوي وأهالي القرى الحدودية يطالبون الحكومة بتأمين حمايتهم
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24

القانون الدولي الإنساني

جديدة مرجعيون

اللبناني على

برج الملوك

دير ميماس

ملحم خلف

مرجعيون

عين ابل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:22 | 2026-05-29
Lebanon24
05:45 | 2026-05-29
Lebanon24
05:35 | 2026-05-29
Lebanon24
05:30 | 2026-05-29
Lebanon24
05:16 | 2026-05-29
Lebanon24
05:10 | 2026-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24