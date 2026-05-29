مخزومي: لترجمة القرارات إلى خطوات عملية

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "المشاهد القادمة من صور والنبطية مؤلمة وموجعة. بيوت مدمرة، عائلات تعيش الخوف من جديد، ومعالم تاريخية وثقافية تُمحى أمام أعيننا بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. لكن الاكتفاء بالاستنكار لم يعد كافياً. الحقيقة التي يرفض البعض قولها هي أن ما يحصل ليس قدراً. فاستمرار حزب الله في الاحتفاظ بسلاحه وقرار الحرب والسلم خارج سلطة الدولة هو ما يجعل لبنان واللبنانيين عرضةً لهذه المواجهات المتكررة وللدمار الذي يدفع ثمنه الأبرياء. وفي هذه المرحلة الدقيقة، تزداد الحاجة إلى ترجمة القرارات المتخذة إلى خطوات عملية تعزز سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة وحدها".