بشكل عاجل... إنذار إسرائيلي لإخلاء هذه البلدات!

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "انذار عاجل الى المتواجدين في البلدات والقرى التالية: انصارية, , شبريحا, صرفند, , بيصرية".اضاف: "في ضوء قيام بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر الجيش الاسرائيلي للعمل ضده بقوة. الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم. حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال . كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر!".