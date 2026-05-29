لبنان

غارات إسرائيل تهدّد "آثار لبنان".. تحذير من وزير الثقافة

29-05-2026 | 05:45
غارات إسرائيل تهدّد آثار لبنان.. تحذير من وزير الثقافة
قال وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، إن عدداً من المواقع الأثرية المهمة في لبنان معرّضة "لخطر جدي" جراء الغارات الإسرائيلية، من بينها تلك الواقعة في مدينة صور وقلعة الشقيف الصليبية.
وذكر سلامة أنّ "قذائف سقطت بالقرب من آثار صور المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي"، مشيراً إلى أن "قلعة شقيف أرنون تعرضت لقصف".

ويأتي كلام سلامة في ظل تصعيد إسرائيلي ميداني في جنوب لبنان، وذلك بعد صدور قرارات إسرائيلية بتكثيف الضربات والعمليات البرية في لبنان، وسط مخاوف من ضغوط أميركية على إسرائيل قريباً لوقف عملياتها في لبنان.

في الوقت نفسه، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنَّ الجيش الإسرائيلي يستعدّ لتكثيف عملياته العسكرية باستخدام أسلوب الغارات خارج الخط الأصفر. 
