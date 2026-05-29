بعد إنذار الإخلاء.. تدابير عاجلة من بلدية الصرفند!

أصدر رئيس بلدية ، ، بياناً أعلن فيه المباشرة باتخاذ تدابير احترازية طارئة في البلدة إثر تلقي إنذار بوجوب إخلائها. وأكد أهمية فض أي تجمعات في الساحات والمناطق العامة سواء داخل البلدة أو في أطرافها لتفادي المخاطر المحيطة بالمنطقة.كما ناشد البيان الأهالي تعليق المناسبات الاجتماعية والامتناع عن إقامة تجمعات العزاء في الوقت الراهن حرصاً على الأرواح، داعياً المواطنين إلى الالتزام التام بالهدوء والروية والابتعاد عن الهلع والفوضى خلال مغادرتهم صوب المناطق الآمنة.