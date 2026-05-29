في ظل تصعيد خطير على الخط الأزرق.. "اليونيفيل" تحيي يومها الدولي بالناقورة

أقامت (اليونيفيل)، احتفالاً رسمياً في مقرها العام بالناقورة بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام، وجاء إحياء هذه المناسبة وسط تدهور كبير في الأوضاع الأمنية وتصاعد حدة الأعمال العدائية والانتهاكات المتكررة على طول الخط الأزرق.

Advertisement

وتخلل الاحتفال تكريمٌ خاص لأرواح جنود حفظ السلام الذين قضوا خلال تأدية واجبهم، لاسيما زملائهم الستة الذين فقدتهم البعثة مأساوياً في الأشهر الأخيرة جنوبي .



وأكد رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام، اللواء ديوداتو أبانيارا، في كلمته، أن حفظة السلام يواصلون أداء مهامهم بكفاءة وتفانٍ لتخفيف حدة التوتر وتنسيق المساعدات الإنسانية رغم الظروف المعقدة.

وشدد أبانيارا على أن المسار السياسي والدبلوماسي يظل الحل الوحيد الممكن للنزاع، مجدداً البعثة الراسخ بدعم الأطراف لاستعادة وقف الأعمال العدائية والوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق الاستقرار في .