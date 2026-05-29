بالتزامن مع محادثات البنتاغون.. هذه البلدات تتعرّض للقصف الإسرائيلي

يستمرّ العدو بشنّ سلسلة غارات على عدد من البلدات ، رغم انطلاق الاجتماع بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون.

وشملت بلدات: المجادل، شبريحا، ، مرج حاروف، تول، كفرتبنيت، عيتا الجبل، علي الطاهر، وحاروف، إضافة إلى غارة في محيط مدينة صور.

كما استهدفت غارة منطقة مفرق العباسية قرب مجمع الرز، ما أدى إلى سقوط إصابات، فيما تعرّضت بلدة يحمر الشقيف لأربع غارات.

وفي السياق نفسه، استهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة دير قانون النهر جنوبي ، حيث أصابت سيارة مركونة على جانب الطريق، ما أسفر عن سقوط .

وطالت سلسلة غارات بلدات أرنون، مرتفعات علي الطاهر، والخرايب.

وشنّت مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت بلدة الفوقا، بالتزامن مع غارات أخرى طالت بلدتي برعشيت وصير الغربية.



كما سقط جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الخرايب.





كما أشارت المعلومات إلى تنفيذ غارة إسرائيلية على بلدة السلطانية، وأخرى استهدفت منطقة الصرفند.

وشُنّت 3 غارات على بلدة خربة سلم، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدتي فرون والغندورية.




