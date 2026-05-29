بالتزامن مع محادثات البنتاغون.. هذه البلدات تتعرّض للقصف الإسرائيلي

يستمرّ العدو الإسرائيلي بشنّ سلسلة غارات على عدد من البلدات اللبنانية، رغم انطلاق الاجتماع بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون.
وشملت الغارات بلدات: المجادل، شبريحا، جويا، مرج حاروف، تول، كفرتبنيت، عيتا الجبل، علي الطاهر، وحاروف، إضافة إلى غارة في محيط مدينة صور.
كما استهدفت غارة منطقة مفرق العباسية قرب مجمع الرز، ما أدى إلى سقوط إصابات، فيما تعرّضت بلدة يحمر الشقيف لأربع غارات.
وفي السياق نفسه، استهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة دير قانون النهر جنوبي لبنان، حيث أصابت سيارة مركونة على جانب الطريق، ما أسفر عن سقوط شهيد.
وطالت سلسلة غارات بلدات أرنون، مرتفعات علي الطاهر، والخرايب.