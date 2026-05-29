بينها اتصالان من عون وسلام.. مواقف سياسية لافتة واكبت معايدات شيخ العقل

تلقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الدكتور سامي أبي المنى، سلسلة اتصالات برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أبرزها اتصال من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث جرى التباحث في موضوع القمة الروحية وانعقادها لمواجهة التحديات الراهنة في .

كما تلقى اتصالاً مماثلاً من رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، والرئيس ، إلى جانب عدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، ورئيس حزب " " ، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، ورئيس الأركان اللواء الركن حسان عودة، وشخصيات قضائية ومصرفية وأمنية وإعلامية.



وفي السياق ذاته، تحولت دارة شيخ العقل في شانيه إلى مقصد للوفود المهنئة، حيث استقبل العميد عبدو رأس وفد من ، ورئيس الحركة اليسارية منير بركات، إضافة إلى وفود بلدية واختيارية من الشوف وإقليم الخروب، وجمعيات إنمائية وخيرية وشبابية، وحشد من المشايخ والأقارب والأهالي.