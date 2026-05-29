جولة للسفير الفلسطيني في مركز سبلين.. وهذا ما نقله عن الرئيس عباس

جال سفير دولة ، محمد الأسعد، على رأس وفد من السفارة، في مركز إيواء "سبلين"، لتفقد الأوضاع الإنسانية للنازحين الوافدين من مخيمات وتجمعات صور.

وتأتي هذه الجولة بتوجيهات من الرئيس محمود عباس وبالتنسيق مع ممثله الخاص ياسر عباس، وبمشاركة نائب مديرة وكالة الأونروا في أوليفر بريدج، حيث استمعا إلى عرض مفصل من مدير خدمات الوكالة في عبد الناصر السعدي حول الخدمات المقدمة وحالة النزوح المستجدة.



ونقل السفير الأسعد للنازحين حرص الرئيس على متابعة شؤونهم وتخفيف معاناتهم، مشيداً بجهود مديرة الأونروا دوروثي كلاوس في الاستجابة الفورية للأزمة، ومشدداً على أهمية التعاون لإغاثة الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين، لاسيما عبر التنسيق المستمر بين السفارة ودائرة شؤون اللاجئين والهلال الأحمر الفلسطيني مع الأونروا.

من جانبه، أشار بريدج إلى أن مركز سبلين استوعب نحو 600 نازح خلال اليومين الماضيين، من بينهم عشرات الحالات من ذوي الإعاقة الذين يستدعون رعاية بيئية وصحية خاصة.