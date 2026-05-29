بالصور.. انتشال جثة من البحر قبالة شاطئ عمشيت!

أعلنت والعلاقات العامة في ، في بيان لها، أن فرق الإنقاذ البحري تمكنت عند الساعة 3:15 من بعد ظهر اليوم، بمؤازرة المختصة، من انتشال جثة مواطن من البحر قبالة ، من منطقة بحرية صعبة تشهد أمواجاً مرتفعة وتيارات قوية.

وتولت فرق الإسعاف في الدفاع المدني نقل الجثة إلى أحد مستشفيات المنطقة، بناءً على إشارة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وجددت للدفاع المدني دعوتها للمواطنين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة أثناء السباحة وارتياد الشواطئ، لا سيما في ظل التقلبات الجوية وارتفاع الأمواج واشتداد سرعة الرياح، وتجنب المجازفة في المناطق البحرية الخطرة أو غير الآمنة، مع الإبلاغ فوراً عن أي طارئ عبر الاتصال على الرقم 125 أو عبر تطبيق على الرقم 70/192693.