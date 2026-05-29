رغم الحرب.. عودة لافتة لحفلات الكونسرفتوار الوطني

Advertisement

أعلن للموسيقى (الكونسرفتوار الوطني)، في بيان له، عودة الحفلات الموسيقية التي ينظمها، وذلك بعد توقف قسري استمر لعدة أشهر نتيجة للحرب الراهنة. وأوضح الكونسرفتوار أن عودة هذه الأنشطة ستقام بما يتناسب تماماً مع الوضع العام في البلاد ومع مراعاة الظروف الاستثنائية القائمة وأجواء الحرب.وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي لتجسد إرادة الصمود العميقة الكامنة في وجدان الشعب اللبناني؛ ففي الوقت الذي تتعالى فيه أصوات المدافع، اختار المعهد أن يرفع سلاح الإبداع في وجه الفناء، ويدعو الجمهور إلى ملاذ آمن تسكنه الروح وتستعيد فيه توازنها الإنساني.