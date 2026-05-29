تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
ماذا قرّرت واشنطن بشأن لبنان؟ تقريرٌ جديد يكشف
Lebanon 24
29-05-2026
|
12:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتيّ تقريراً جديداً تحدث فيه عن تصاعد حدّة التوتر على الجبهة
اللبنانية
، وذلك بعد تصعيد
إسرائيل
لغاراتها وهجماتها ضد الجنوب، ناهيك عن التوغل البري الذي تفرضه إسرائيل ميدانياً عند أكثر من محور.
Advertisement
التقرير يقول إنّ الجبهة اللبنانية تدخل مرحلية مفصلية مع انطلاق جولة مفاوضات أمنية وعسكرية حساسة في
واشنطن
بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وذلك في إطار جهود
الولايات المتحدة
لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
ويرى مراقبون أن كثافة الضربات
الإسرائيلية
واتساع نطاقها الجغرافي لم تعد تندرج ضمن أدوات الضغط التقليدية لتحسين شروط التفاوض، بل باتت مرتبطة بمحاولة فرض وقائع ميدانية جديدة تستهدف البنية العسكرية لحزب الله وتقليص قدرته على إعادة التموضع.
وخلال الأسابيع الأخيرة، امتدت الضربات إلى مناطق تتجاوز جنوب الليطاني لتطال مناطق في البقاع والضاحية ومناطق أخرى، في مؤشر على أن تل أبيب تسعى إلى توسيع هامش الضغط العسكري قبل أي تفاهمات محتملة.
ويعتقد محللون أن إسرائيل تراهن على استثمار الضغوط الميدانية لتكريس ترتيبات أمنية طويلة الأمد، تضمن إبعاد التهديدات عن حدودها الشمالية ومنع إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب.
وفي السياق، يرى المحلل السياسي الدكتور حسين أبو وردة أن الوفد اللبناني يواجه تحدياً بالغ التعقيد، في ظل تداخل الملفات العسكرية والأمنية والسياسية، وتنامي الضغوط الداخلية والخارجية في آن واحد.
وقال لـ"إرم نيوز" إن الأولوية اللبنانية تتمثل في تثبيت وقف شامل لإطلاق النار ووقف الغارات الإسرائيلية، بالتوازي مع تعزيز دور الجيش اللبناني وتوسيع انتشاره في الجنوب بما ينسجم مع القرارات الدولية.
وأضاف
أن الدولة اللبنانية
تحاول تقديم رؤية تستند إلى حصر القرار الأمني والعسكري بالمؤسسات الرسمية، باعتبار ذلك المدخل الأساسي لاستعادة الاستقرار ومنع تكرار المواجهات.
ومن جهته، أكد المحلل السياسي جبران سليم الدرة أن جوهر الخلاف بين الطرفين يتمحور حول مستقبل البنية العسكرية لحزب الله، والتي باتت تشكل محورًا رئيسًا في النقاشات الأمريكية والإسرائيلية.
وأوضح أن إسرائيل تدفع باتجاه ترتيبات أمنية تتضمن تفكيك البنية العسكرية للحزب وفرض آليات رقابة ومتابعة تمنع إعادة بناء قدراته، فيما يطالب الجانب اللبناني بوقف دائم لإطلاق النار قبل الانتقال إلى أي ترتيبات أخرى.
وأشار إلى أن واشنطن اختارت الفصل بين المسارين العسكري والسياسي بهدف معالجة الملفات التقنية الحساسة المرتبطة بالحدود والانتشار العسكري وضبط السلاح، بعيدًا عن التعقيدات السياسية التقليدية.
ويرى مراقبون أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في التوصل إلى تفاهمات أمنية، بل في قدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ أي التزامات مستقبلية تتعلق بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية.
وبحسب التقرير، فإن ملف سلاح
حزب الله
ظل لعقود أحد أبرز عوامل الانقسام الداخلي، كما أنه شكل سببًا رئيسًا في تعقيد علاقة
لبنان
بالمجتمع الدولي وعرقلة جهود بناء منظومة أمنية مستقرة على الحدود الجنوبية.
ويؤكد خبراء أن أي تسوية طويلة الأمد ستبقى رهينة معالجة هذه المعضلة، خصوصًا في ظل تزايد الضغوط الدولية المطالبة بتطبيق القرارات الأممية التي تنص على احتكار الدولة اللبنانية للسلاح والقرار العسكري.
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
"ماذا قيل عن بقاء إسرائيل في لبنان"؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف
Lebanon 24
"ماذا قيل عن بقاء إسرائيل في لبنان"؟ تقريرٌ من تل أبيب يكشف
30/05/2026 01:35:54
30/05/2026 01:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعلت مسيّرات "الحزب" بمستوطني الشمال؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا فعلت مسيّرات "الحزب" بمستوطني الشمال؟ تقرير إسرائيلي يكشف
30/05/2026 01:35:54
30/05/2026 01:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعلت الحرب الإيرانية برواتب الأميركيين؟ تقرير يكشف
Lebanon 24
ماذا فعلت الحرب الإيرانية برواتب الأميركيين؟ تقرير يكشف
30/05/2026 01:35:54
30/05/2026 01:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعل "حزب الله" بين سوريا ولبنان؟ تقرير إسرائيل يكشف
Lebanon 24
ماذا فعل "حزب الله" بين سوريا ولبنان؟ تقرير إسرائيل يكشف
30/05/2026 01:35:54
30/05/2026 01:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أن الدولة اللبنانية
الولايات المتحدة
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
إسرائيل
من جهته
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:56 | 2026-05-29
29/05/2026 04:56:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني وصول إسرائيل إلى الشقيف؟
Lebanon 24
ماذا يعني وصول إسرائيل إلى الشقيف؟
16:40 | 2026-05-29
29/05/2026 04:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "المسيرات".. تعليق أعمال البحث عن مفقودين إثر غارة البرج الشمالي
Lebanon 24
بسبب "المسيرات".. تعليق أعمال البحث عن مفقودين إثر غارة البرج الشمالي
16:28 | 2026-05-29
29/05/2026 04:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"سرقات في بيروت".. والسبب "غارات سابقة"
Lebanon 24
"سرقات في بيروت".. والسبب "غارات سابقة"
16:17 | 2026-05-29
29/05/2026 04:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستصلُ إلى صيدا".. تقرير إماراتي يتحدث عن "اجتياح"!
Lebanon 24
"إسرائيل ستصلُ إلى صيدا".. تقرير إماراتي يتحدث عن "اجتياح"!
16:00 | 2026-05-29
29/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن "قصف بيروت".. هذا آخر كلام إسرائيليّ
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. هذا آخر كلام إسرائيليّ
15:00 | 2026-05-29
29/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتراحات "اختبارية" على طاولة اجتماع البنتاغون: دخول كامل للجيش الى الضاحية و "منطقة نموذجية" في الجنوب
Lebanon 24
إقتراحات "اختبارية" على طاولة اجتماع البنتاغون: دخول كامل للجيش الى الضاحية و "منطقة نموذجية" في الجنوب
09:14 | 2026-05-29
29/05/2026 09:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستصلُ إلى صيدا".. تقرير إماراتي يتحدث عن "اجتياح"!
Lebanon 24
"إسرائيل ستصلُ إلى صيدا".. تقرير إماراتي يتحدث عن "اجتياح"!
16:00 | 2026-05-29
29/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله" إلى إيران.. "معاريف" تكشف وضعه الحالي
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله" إلى إيران.. "معاريف" تكشف وضعه الحالي
04:14 | 2026-05-29
29/05/2026 04:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قرّرت واشنطن بشأن لبنان؟ تقريرٌ جديد يكشف
Lebanon 24
ماذا قرّرت واشنطن بشأن لبنان؟ تقريرٌ جديد يكشف
12:08 | 2026-05-29
29/05/2026 12:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:56 | 2026-05-29
مقدمات النشرات المسائيّة
16:40 | 2026-05-29
ماذا يعني وصول إسرائيل إلى الشقيف؟
16:28 | 2026-05-29
بسبب "المسيرات".. تعليق أعمال البحث عن مفقودين إثر غارة البرج الشمالي
16:17 | 2026-05-29
"سرقات في بيروت".. والسبب "غارات سابقة"
16:00 | 2026-05-29
"إسرائيل ستصلُ إلى صيدا".. تقرير إماراتي يتحدث عن "اجتياح"!
15:43 | 2026-05-29
جديد ميدان الجنوب.. قصف على دبين والنبطية وعمليات لـ"حزب الله"
فيديو
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
30/05/2026 01:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
30/05/2026 01:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
30/05/2026 01:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24