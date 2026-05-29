لبنان

لـ"قرار وطني شجاع".. نائب يدعو إلى "إلغاء الامتحانات الرسمية"

Lebanon 24
29-05-2026 | 13:18
لـقرار وطني شجاع.. نائب يدعو إلى إلغاء الامتحانات الرسمية
لـقرار وطني شجاع.. نائب يدعو إلى إلغاء الامتحانات الرسمية photos 0
دعا النائب بلال الحشيمي في بيان، اليوم الجمعة، إلى إصدار قرار وطني شجاع بإلغاء الامتحانات الرسمية وإلا تأجيلها لحين جلاء صورة الوضع في لبنان، واعتماد صيغة عادلة ومنصفة.
وقال الحشيمي إن الموقف واضح وحاسم وهو لا امتحانات رسمية في ظل القصف والنزوح والإخلاءات والانهيار النفسي الذي يعيشه طلاب لبنان، وأضاف: "إذا كانت وزيرة التربية ريما كرامي غير قادرة على اتخاذ القرار الشجاع الذي يفرضه الواقع، فعليها أن تتحمّل مسؤوليتها وأن تتنحّى فوراً. لبنان يحتاج اليوم إلى وزير يدافع عن الطلاب، لا إلى إدارة تصرّ على ظلمه وجعلهم حقل تجارب لمصالح شخصية ضيقة".

وختم الحشيمي: "إن إنصاف أبنائنا اليوم ليس خيارًا إداريًا، بل واجب وطني وأخلاقي وإنساني، فلا تجعلوا أبناء لبنان يدفعون ثمن حرب لم يصنعوها، ولا تحوّلوا الامتحانات الرسمية إلى وصمة سوداء في تاريخ التربية اللبنانية".

