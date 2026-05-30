تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
ماذا كشف مصدر عسكري عن الاجتياح الاسرائيلي "الواسع النطاق"؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
30-05-2026
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر عسكري "إن توسيع العمليات العسكرية للجيش
الإسرائيلي
في
جنوب لبنان
لن يكون اجتياحاً واسع النطاق، بل عبارة عن تقدم نحو نقاط استراتيجية حساسة، منها
يحمر
وقلعة
الشقيف
والنبطية
الفوقا
، كونها مرتفعات يستطيع من خلالها عناصر "
حزب الله
" إطلاق الصواريخ المباشرة على منطقة
الجليل
.
Advertisement
كما أن الوصول إلى هذه المرتفعات يحدّ كثيراً من إطلاق المسيّرات التي يصل مداها إلى 25 كلم، وهي سلاح دخل حديثاً إلى
لبنان
عبر المعابر البرية، آتياً بأغلب الظن من
إيران
"، كما أشار المصدر.
وختم المصدر" بأن احتلال هذه النقاط يسهّل دخول الجيش الإسرائيلي إلى
النبطية
إذا استمرت المعركة من ثلاثة محاور بدل محور واحد".
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: الجيش قرّر نشر رادارات من أنواع مختلفة على نطاق واسع داخل لبنان
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: الجيش قرّر نشر رادارات من أنواع مختلفة على نطاق واسع داخل لبنان
30/05/2026 14:45:19
30/05/2026 14:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "الخط الأصفر" خرقٌ للهدنة؟ مصدرٌ عسكريّ يتكلم عن "الاتفاق الملغوم"
Lebanon 24
هل "الخط الأصفر" خرقٌ للهدنة؟ مصدرٌ عسكريّ يتكلم عن "الاتفاق الملغوم"
30/05/2026 14:45:19
30/05/2026 14:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أنهينا موجة واسعة النطاق من الهجمات ضد البنية التحتية للنظام الإيراني في طهران
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أنهينا موجة واسعة النطاق من الهجمات ضد البنية التحتية للنظام الإيراني في طهران
30/05/2026 14:45:19
30/05/2026 14:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف الحجار عن إمكانية استهداف "المصنع"؟
Lebanon 24
ماذا كشف الحجار عن إمكانية استهداف "المصنع"؟
30/05/2026 14:45:19
30/05/2026 14:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
جنوب لبنان
الإسرائيلي
حزب الله
إسرائيل
النبطية
الشقيف
الجليل
الفوقا
تابع
قد يعجبك أيضاً
غارات عنيفة... تجدّد القصف الإسرائيليّ على بلدات جنوبيّة
Lebanon 24
غارات عنيفة... تجدّد القصف الإسرائيليّ على بلدات جنوبيّة
05:12 | 2026-05-30
30/05/2026 05:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل استهدفتهما... إصابة عسكريين بجروحٍ خطيرة في عبا
Lebanon 24
إسرائيل استهدفتهما... إصابة عسكريين بجروحٍ خطيرة في عبا
07:41 | 2026-05-30
30/05/2026 07:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... دعوة عاجلة من بلدية زفتا إلى الأهالي
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... دعوة عاجلة من بلدية زفتا إلى الأهالي
07:24 | 2026-05-30
30/05/2026 07:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر رسميّة لبنانيّة: لا مصلحة لنا في مُقاطعة المُفاوضات
Lebanon 24
مصادر رسميّة لبنانيّة: لا مصلحة لنا في مُقاطعة المُفاوضات
07:24 | 2026-05-30
30/05/2026 07:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجنوب... معارك عنيفة داخل المناطق التي دخلها الجيش الإسرائيلي لأوّل مرّة
Lebanon 24
في الجنوب... معارك عنيفة داخل المناطق التي دخلها الجيش الإسرائيلي لأوّل مرّة
07:01 | 2026-05-30
30/05/2026 07:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن "قصف بيروت".. هذا آخر كلام إسرائيليّ
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. هذا آخر كلام إسرائيليّ
15:00 | 2026-05-29
29/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستصلُ إلى صيدا".. تقرير إماراتي يتحدث عن "اجتياح"!
Lebanon 24
"إسرائيل ستصلُ إلى صيدا".. تقرير إماراتي يتحدث عن "اجتياح"!
16:00 | 2026-05-29
29/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتراحات "اختبارية" على طاولة اجتماع البنتاغون: دخول كامل للجيش الى الضاحية و "منطقة نموذجية" في الجنوب
Lebanon 24
إقتراحات "اختبارية" على طاولة اجتماع البنتاغون: دخول كامل للجيش الى الضاحية و "منطقة نموذجية" في الجنوب
09:14 | 2026-05-29
29/05/2026 09:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قرّرت واشنطن بشأن لبنان؟ تقريرٌ جديد يكشف
Lebanon 24
ماذا قرّرت واشنطن بشأن لبنان؟ تقريرٌ جديد يكشف
12:08 | 2026-05-29
29/05/2026 12:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيلي يخصّ لبنان.. طائرات "حزب الله" ستصلُ إلى غزة!
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيلي يخصّ لبنان.. طائرات "حزب الله" ستصلُ إلى غزة!
12:00 | 2026-05-29
29/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
05:12 | 2026-05-30
غارات عنيفة... تجدّد القصف الإسرائيليّ على بلدات جنوبيّة
07:41 | 2026-05-30
إسرائيل استهدفتهما... إصابة عسكريين بجروحٍ خطيرة في عبا
07:24 | 2026-05-30
بعد التهديد الإسرائيليّ... دعوة عاجلة من بلدية زفتا إلى الأهالي
07:24 | 2026-05-30
مصادر رسميّة لبنانيّة: لا مصلحة لنا في مُقاطعة المُفاوضات
07:01 | 2026-05-30
في الجنوب... معارك عنيفة داخل المناطق التي دخلها الجيش الإسرائيلي لأوّل مرّة
06:52 | 2026-05-30
اجتماع في دار فتوى - طرابلس عن قانون العفو: السنة من الأكثر حرصا على تمريره
فيديو
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
30/05/2026 14:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
30/05/2026 14:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
30/05/2026 14:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24