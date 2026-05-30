تعميم جديد لقياديي الحزب: ركزوا على "الأساس"

Advertisement

عممت قيادة حزب يميني في مذكرة داخلية على قيادييها، عدم الدخول في الوقت الراهن في سجالات مع الأخرى في ، وخصوصاً مع الحلفاء على المستوى الإنتخابي، حتى ولو صدرت عنهم تصريحات غير مرضية أو غير مألوفة.وشددت المذكرة على ضرورة الإبقاء راهنا على خطاب سياسي موحّد، يرتكز على مبدأ حصرية السلاح غير الشرعي بيد ، إضافةً إلى دعم المسارات التفاوضية ورئاسة الجمهورية، باعتبارها أولوية المرحلة والسبيل الوحيد لإنقاذ لبنان من النفق الذي أُدخل إليه.واعتبرت القيادة أن كل المعارك الكلامية الجانبية لا تقدّم ولا تؤخر في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.