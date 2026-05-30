وزارة الصحة تعلن الحصيلة النهائية للغارات على صور أمس.. كم بلغت؟

افاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان، بأن "غارة العدو على بلدة معروب أمس، أدت إلى 4 من بينهم مسعف في الهيئة الصحية و 5 جرحى من بينهم مسعف آخر في الهيئة، في اعتداء إضافي إلى سلسلة الاعتداءات التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية الأطقم الصحية في حين أن العدو الإسرائيلي يلاحق هذه الأطقم ويحولها إلى أهداف عسكرية".وقال: "أدت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة العباسية قضاء صور إلى 3 شهداء أحدهم سوري الجنسية وجريح".وختم: "وفي طيردبا أدت الغارة إلى 4 شهداء وجريحين".