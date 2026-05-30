مسؤول حزبي يهيمن على بلدية متنية

تتزايد الاعتراضات في بلدة متنية ساحلية من تصرفات مسؤول حزبي في البلدة يتدخل في كل شاردة وواردة في عمل البلدية، من تعيين عناصر الشرطة، إلى القرارات الإدارية، إلى التدخل في ملفات الموظفين والمشاريع وحتى التفاصيل اليومية. وتثبيتاً لدوره فهو يضع عراقيل في وجه اي مواطن له معاملات إذا لم يكن من توجهاته الحزبية او لم تكن له مصالح معه . ولم تنفع مراجعات الاهالي واعتراضاتهم لدى القيمين على البلدية ، ما اثار حفيظة مسؤولين في الاحزاب الأخرى الذين يستعدون لاثارة هذا الملف على صعيد شعبي واسع .