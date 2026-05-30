تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حسن نية من ترامب".. مسار التفاوض سيبدأ جديا

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
30-05-2026 | 03:00
A-
A+
حسن نية من ترامب.. مسار التفاوض سيبدأ جديا
حسن نية من ترامب.. مسار التفاوض سيبدأ جديا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الملف الإيراني من زاوية مختلفة عما كان سائداً خلال العهود الاميركية السابقة، بعد أن اتخذ قراراً بفك الحصار البحري المفروض على إيران، ووضع هذه الخطوة في إطار السعي إلى اتفاق شامل مع طهران يعيد رسم قواعد الاشتباك السياسي والأمني في المنطقة.
Advertisement


وتحرص الإدارة الأميركية على تقديم هذه الخطوة باعتبارها جزءاً من مناخ تفاوضي يهدف إلى بناء الثقة وفتح الباب أمام تسويات أوسع.

لكن مصادر سياسية مطلعة ترى أن ما قام به ترامب لا يمكن فصله عن الشروط الإيرانية التي وُضعت منذ بداية المسار التفاوضي. فبحسب هذه المصادر، اعتبرت طهران أن أي تقدم جدي يحتاج إلى مبادرة حسن نية أميركية تسبق الخطوات الإيرانية، بما يسمح بالانتقال إلى مرحلة "خطوة مقابل خطوة" وصولاً إلى الاتفاق على الإطار العام للمفاوضات. ومن هنا جاء القرار الأميركي كإشارة عملية إلى استعداد واشنطن لتقديم تنازلات محددة مقابل التقدم في ملفات أخرى أكثر تعقيداً.

وتؤكد الأوساط نفسها أن هناك ثوابت إيرانية لا تبدو قابلة للتفاوض بسهولة. أول هذه الثوابت يتعلق بمضيق هرمز، حيث تعتبر طهران أن مرحلة ما قبل التصعيد الأخير انتهت نهائياً، وأن إدارة الممر البحري الاستراتيجي لن تعود إلى الصيغة التي كانت قائمة سابقاً. وترى القيادة الإيرانية أن الوقائع الجديدة التي فرضتها التطورات الإقليمية تجعل من المستحيل العودة إلى الوراء في هذا الملف.

أما الثابت الثاني فيرتبط بلبنان، إذ تشدد إيران على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار مضبوط ومستقر، يضمن عدم عودة المواجهات ويؤسس لمرحلة مختلفة من التعاطي مع الوضع الأمني على الحدود.

وفي المقابل، تبدو بعض الملفات الأخرى أكثر قابلية للحل. فمسألة الأموال الإيرانية المجمدة لم تعد العقدة الأساسية كما كانت في السابق، خصوصاً بعد نقل هذه الأموال إلى قطر، ما يفتح الباب أمام ترتيبات مالية يمكن التوصل إليها ضمن أي اتفاق أوسع.

لذلك، تتركز الأنظار على فترة تفاوض تمتد لنحو ستين يوماً، يُفترض أن تشهد حسم القضايا الكبرى العالقة. وتشمل هذه القضايا مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان، وآلية إدارة مضيق هرمز، والملف النووي الإيراني، إضافة إلى مصير اليورانيوم المخصب. وهي ملفات مترابطة إلى حد كبير، بحيث إن أي تقدم في أحدها قد ينعكس مباشرة على الملفات الأخرى، ما يجعل الشهرين المقبلين حاسمين في تحديد شكل التسوية الإقليمية المرتقبة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"لبنان القوي": نؤيد مبدأ التفاوض لكن نشكك في نية إسرائيل التزام وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 14:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل غير جدية في مسار المفاوضات و"حزب الله" يهدد بالتحلل من اتفاق وقف النار
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 14:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا يقارب جنبلاط مسار التفاوض اللبناني - "الاسرائيلي" المباشر
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 14:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إسبانيا تدعو إيران إلى التفاوض "بحسن نية" خلال اتصال بين وزيري خارجية البلدين
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 14:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

الإسرائيلي

إيران على

الإيرانية

الإيراني

الاميركي

إسرائيل

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:12 | 2026-05-30
Lebanon24
07:41 | 2026-05-30
Lebanon24
07:24 | 2026-05-30
Lebanon24
07:24 | 2026-05-30
Lebanon24
07:01 | 2026-05-30
Lebanon24
06:52 | 2026-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24