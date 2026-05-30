انذار اسرائيلي جديد لسكان هذه البلدات.. اخلوا فوراً!

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: ميفدون, شوكين, زبدين (النبطية)
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً… pic.twitter.com/g7e1oR5aB0
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 30, 2026
#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: ميفدون, شوكين, زبدين (النبطية)
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً… pic.twitter.com/g7e1oR5aB0