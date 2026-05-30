فياض: المفاوض يفاوض على استسلامه وانهزامه

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض على أن " الثابتة التي يجب أن تظل حاضرة وواضحة للجميع، هي أن أي تواجد إسرائيلي على أرضنا، مهما تكن طبيعته أو شكله أو حجمه، هو احتلال يجب أن يقاوم ويواجه دون هوادة، حتى لو كان هناك اختلال في موازين القوى، لأن في مرحلتها الراهنة، هي مقاومة دفاعية صرف، هدفها الدفاع وليس الردع، فالردع يمارس في مرحلة تكون الأرض فيها محررة، ولكنها الآن تمارس الدفاع عن النفس وعن الوجود والأرض والأهل، وهذه الوظيفة بديهية وطبيعية ويجب أن تكون خارج أي نقاش وأي إنقسام وأي خلاف سياسي".وقال: "هذه الوظيفة مطلوبة أيضاً بل ضرورية حتى في إطار المنطق التفاوضي، لأن المفاوض الذي لا يملك عوامل قوة، ولا يستند إلى هذه العوامل، هو يفاوض على انهزامه وإستسلامه ورضوخه لشروط العدو، وهنا مقتل المفاوض اللبناني الذي نزع الغطاء القانوني عن المقاومة وتخلى عنها ودخل في خصام معها، قبل التفاوض وأثناءه، ودون أن يتمكن بالمقابل من تحقيق أية مكتسبات مطلقاً".أضاف في الاحتفال التكريمي الذي أقامه " " للشهيدين الشقيقين عبد المنعم وأحمد حسن طالب في بئر حسن: "في الوقت الذي يفاوض فيه تفاوضاً مباشراً عسكرياً، يتعرض الجنوب لحملة إبادة تدميرية شاملة، وارتكاب مجازر متكررة بحق اللبنانيين، وإستهداف المدنيين حتى في ، فيما ردة فعل السلطة على ذلك، باردة وشكلية وبلا معنى وفائدة، وتكاد تكون لرفع العتب فقط، علماً أنه ليس هناك من دولة في الدنيا، يتعرض شعبها لهذا الحجم من التدمير والإبادة والمجازر، وتتعاطى مع ذلك بهذه الطريقة وهذا الموقف، وكأن هذا الشعب ليس شعبها أو جالية غريبة لا تكترث لآلامه ومعاناته".ولفت إلى أن "الرأي العام اللبناني بمعظمه يطرح سؤالاً على هذه السلطة، لماذا لا تعلّق أي مفاوضات مع العدو مهما يكن شكلها، على شرط وقف شامل وكامل لإطلاق النار، وما الذي يُبرر أداء السلطة هذا، ما دام يمارس أقصى درجات التدمير والقتل والتوغل في الأراضي ، وما دام الأميركي يمارس الإنحياز المطلق وخيانة دور الوسيط، وما دام هذا المسار الذي دخلته السلطة، لم يفضِ إلى أي نتيجة في حماية اللبنانيين أو التخفيف عن معاناتهم".وتابع: "نقول بواقعية ومسؤولية وبعيدا عن منطق المزايدات أو السجال أو تسجيل النقاط، إن حجم المؤامرة والمخاطر والضغوط، لا يتيح لأي طرف بمفرده ان يواجه ذلك منفرداً، الأمر الذي يفرض على اللبنانيين، تآلف الإمكانات والقدرات والأدوار على إختلافها، وعلى هذا الأساس نصحنا السلطة اللبنانية مراراً وتكراراً، للإستفادة من دور المقاومة وعدم التفريط به، وكذلك الإستفادة من الجمهورية الإسلامية الصادقة وذات الدور الحاسم والأكثر ثقلاً في مساعدة الشعب إنهاء العدوان الإسرائيلي وفرض الإنسحاب الإسرائيلي من أرضنا، ولكن للأسف الشديد، السلطة اللبنانية تبدو طرشاء في الإستماع إلى هذه النصائح، رغم إدراكها جيداً أنها تتخبط في نفق المفاوضات المباشرة على غير هدئ، بإرباك وضياع ودون أفق ودون أية ضمانات، بل فقط مراكمة التنازلات والخسائر".