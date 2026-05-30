تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فياض: المفاوض يفاوض على استسلامه وانهزامه

Lebanon 24
30-05-2026 | 02:21
A-
A+
فياض: المفاوض يفاوض على استسلامه وانهزامه
فياض: المفاوض يفاوض على استسلامه وانهزامه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض على أن "القاعدة الثابتة التي يجب أن تظل حاضرة وواضحة للجميع، هي أن أي تواجد إسرائيلي على أرضنا، مهما تكن طبيعته أو شكله أو حجمه، هو احتلال يجب أن يقاوم ويواجه دون هوادة، حتى لو كان هناك اختلال في موازين القوى، لأن المقاومة في مرحلتها الراهنة، هي مقاومة دفاعية صرف، هدفها الدفاع وليس الردع، فالردع يمارس في مرحلة تكون الأرض فيها محررة، ولكنها الآن تمارس الدفاع عن النفس وعن الوجود والأرض والأهل، وهذه الوظيفة بديهية وطبيعية ويجب أن تكون خارج أي نقاش وأي إنقسام وأي خلاف سياسي".
Advertisement

وقال: "هذه الوظيفة مطلوبة أيضاً بل ضرورية حتى في إطار المنطق التفاوضي، لأن المفاوض الذي لا يملك عوامل قوة، ولا يستند إلى هذه العوامل، هو يفاوض على انهزامه وإستسلامه ورضوخه لشروط العدو، وهنا مقتل المفاوض اللبناني الذي نزع الغطاء القانوني عن المقاومة وتخلى عنها ودخل في خصام معها، قبل التفاوض وأثناءه، ودون أن يتمكن بالمقابل من تحقيق أية مكتسبات مطلقاً".

أضاف في الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيدين الشقيقين عبد المنعم وأحمد حسن طالب في بئر حسن: "في الوقت الذي يفاوض فيه لبنان تفاوضاً مباشراً عسكرياً، يتعرض الجنوب لحملة إبادة تدميرية شاملة، وارتكاب مجازر متكررة بحق اللبنانيين، وإستهداف المدنيين حتى في بيروت، فيما ردة فعل السلطة على ذلك، باردة وشكلية وبلا معنى وفائدة، وتكاد تكون لرفع العتب فقط، علماً أنه ليس هناك من دولة في الدنيا، يتعرض شعبها لهذا الحجم من التدمير والإبادة والمجازر، وتتعاطى مع ذلك بهذه الطريقة وهذا الموقف، وكأن هذا الشعب ليس شعبها أو جالية غريبة لا تكترث لآلامه ومعاناته".

ولفت إلى أن "الرأي العام اللبناني بمعظمه يطرح سؤالاً على هذه السلطة، لماذا لا تعلّق أي مفاوضات مع العدو مهما يكن شكلها، على شرط وقف شامل وكامل لإطلاق النار، وما الذي يُبرر أداء السلطة هذا، ما دام الإسرائيلي يمارس أقصى درجات التدمير والقتل والتوغل في الأراضي اللبنانية، وما دام الأميركي يمارس الإنحياز المطلق وخيانة دور الوسيط، وما دام هذا المسار الذي دخلته السلطة، لم يفضِ إلى أي نتيجة في حماية اللبنانيين أو التخفيف عن معاناتهم".

وتابع: "نقول بواقعية ومسؤولية وبعيدا عن منطق المزايدات أو السجال أو تسجيل النقاط، إن حجم المؤامرة والمخاطر والضغوط، لا يتيح لأي طرف بمفرده ان يواجه ذلك منفرداً، الأمر الذي يفرض على اللبنانيين، تآلف الإمكانات والقدرات والأدوار على إختلافها، وعلى هذا الأساس نصحنا السلطة اللبنانية مراراً وتكراراً، للإستفادة من دور المقاومة وعدم التفريط به، وكذلك الإستفادة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصادقة وذات الدور الحاسم والأكثر ثقلاً في مساعدة الشعب اللبناني على إنهاء العدوان الإسرائيلي وفرض الإنسحاب الإسرائيلي من أرضنا، ولكن للأسف الشديد، السلطة اللبنانية تبدو طرشاء في الإستماع إلى هذه النصائح، رغم إدراكها جيداً أنها تتخبط في نفق المفاوضات المباشرة على غير هدئ، بإرباك وضياع ودون أفق ودون أية ضمانات، بل فقط مراكمة التنازلات والخسائر".
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن كبير المفاوضين الإيرانيين: ترامب يسعى لتحويل طاولة المفاوضات إلى طاولة استسلام
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 14:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران تفاوض بنية حسنة والمفاوضون هناك أكثر عقلانية الآن
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 14:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض: ندعو السلطة إلى مراجعة سياساتها والتراجع عن قراراتها الخاطئة
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 14:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض: السلطة اللبنانية انزلقت إلى هاوية التفاوض المباشر وتلتزم بتنازلات خطيرة
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 14:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبناني على

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

المقاومة

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:12 | 2026-05-30
Lebanon24
07:41 | 2026-05-30
Lebanon24
07:24 | 2026-05-30
Lebanon24
07:24 | 2026-05-30
Lebanon24
07:01 | 2026-05-30
Lebanon24
06:52 | 2026-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24