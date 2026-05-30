تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرقم مُخيف.. لبنان من أكثر الدول تلوثًا في العالم لعام 2026

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
30-05-2026 | 03:15
A-
A+
الرقم مُخيف.. لبنان من أكثر الدول تلوثًا في العالم لعام 2026
الرقم مُخيف.. لبنان من أكثر الدول تلوثًا في العالم لعام 2026 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف تقرير مؤشر التلوث الصادر عن Numbeo )نامبيو( لعام 2026 ان لبنان احتل صدارة الدول العربية الأكثر تلوثًا في 2026 بمؤشر تلوث بلغ 89.3 بالمئة، وجاء في المرتبة الثالثة عالميًا. 
Advertisement

كما كشف التقرير أن بيروت تُعد من أكثر المدن تلوثًا عالميًا، حيث جاءت ضمن المراتب الأولى في مؤشر تلوث المدن لعام 2026. 

ويعتمد مؤشر Numbeo على تقييمات مرتبطة بتلوث الهواء، تلوث المياه، إدارة النفايات، الضوضاء، نقص المساحات الخضراء، جودة مياه الشرب. 

فما الأسباب التي جعلت لبنان يتصدر الدول الأكثر تلوثا في العالم؟ 

بداية أزمة الكهرباء والمولدات: 
بسبب ضعف التغذية الكهربائية، يعتمد اللبنانيون في كافة المناطق على مولدات المازوت الخاصة لساعات طويلة يوميًا. 
هذه المولدات تطلق كميات كبيرة من الجسيمات الدقيقة PM2.5، أكاسيد النيتروجين، الكبريت والدخان الأسود. وهذا يُعتبر من أكبر مصادر تلوث الهواء في لبنان.

أزمة النفايات
منذ أزمة النفايات الشهيرة عام 2015، بقيت إدارة النفايات ضعيفة، وما يحصل حاليا هو الاعتماد على حرق عشوائي للنفايات، مطامر غير مجهزة، تسرب عصارة النفايات إلى المياه والتربة، الحرق المفتوح خصوصًا يطلق مواد سامة ومسرطنة.

زحمة السير والسيارات القديمة
في لبنان كثافة سيارات عالية وغالبية السيارات القديمة تستهلك وقودًا ملوثًا، إضافة إلى ضعف قطاع النقل العام، ما يرفع تلوث الهواء بشكل كبير.

ضعف البنية البيئية والرقابة
لبنان يُعاني من مشاكل في تطبيق القوانين البيئية، من بينها مراقبة المصانع والكسارات، معالجة مياه الصرف الصحي، ما يؤدي إلى تلوث الأنهار والشواطئ أيضًا.

الأزمة الاقتصادية
أثرت الأزمة الإقتصادية التي ضربت لبنان منذ عام 2019 على صيانة محطات المعالجة، الرقابة البيئية، الاستثمار في الطاقة النظيفة، فازدادت الحلول المؤقتة الملوِّثة مثل المولدات والحرق.

الكثافة السكانية ضمن مساحة صغيرة
لبنان صغير جغرافيًا، لذلك يتركز التلوث بسرعة قرب السكان، خاصة على الساحل.

أخيرا وبحسب تقارير حديثة عن جودة الهواء العالمية، مستويات PM2.5 في لبنان تتجاوز أحيانًا الحدود الموصى بها من World Health Organization بعدة مرات.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مياه بيروت وجبل لبنان تعلن تسهيلات واسعة لعام 2026
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 14:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"طرزان" في دولة قريبة من لبنان... هكذا يعيش حياته في كهفٍ منذ أكثر من 30 عاماً
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 14:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الإصابة تحرم الأردني عصام السميري من المشاركة في كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 14:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أميركا هي الدولة الأكثر جذبا في العالم حالياً ونسعى لعلاقات أقوى مع بيجين
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 14:46:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

جودة الهواء العالمية

أكاسيد النيتروجين

الطاقة النظيفة

إدارة النفايات

الدول العربية

أزمة النفايات

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:12 | 2026-05-30
Lebanon24
07:41 | 2026-05-30
Lebanon24
07:24 | 2026-05-30
Lebanon24
07:24 | 2026-05-30
Lebanon24
07:01 | 2026-05-30
Lebanon24
06:52 | 2026-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24