الرقم مُخيف.. لبنان من أكثر الدول تلوثًا في العالم لعام 2026

كشف تقرير مؤشر التلوث الصادر عن Numbeo )نامبيو( لعام 2026 ان احتل صدارة الأكثر تلوثًا في 2026 بمؤشر تلوث بلغ 89.3 بالمئة، وجاء في المرتبة الثالثة عالميًا.كما كشف التقرير أن تُعد من أكثر المدن تلوثًا عالميًا، حيث جاءت ضمن المراتب الأولى في مؤشر تلوث المدن لعام 2026.ويعتمد مؤشر Numbeo على تقييمات مرتبطة بتلوث الهواء، تلوث المياه، ، الضوضاء، نقص المساحات الخضراء، جودة مياه الشرب.فما الأسباب التي جعلت لبنان يتصدر الدول الأكثر تلوثا في العالم؟بداية أزمة الكهرباء والمولدات:بسبب ضعف التغذية الكهربائية، يعتمد اللبنانيون في كافة المناطق على مولدات المازوت الخاصة لساعات طويلة يوميًا.هذه المولدات تطلق كميات كبيرة من الجسيمات الدقيقة PM2.5، ، الكبريت والدخان الأسود. وهذا يُعتبر من أكبر مصادر تلوث الهواء في لبنان.منذ أزمة النفايات الشهيرة عام 2015، بقيت إدارة النفايات ضعيفة، وما يحصل حاليا هو الاعتماد على حرق عشوائي للنفايات، مطامر غير مجهزة، تسرب عصارة النفايات إلى المياه والتربة، الحرق المفتوح خصوصًا يطلق مواد سامة ومسرطنة.زحمة السير والسيارات القديمةفي لبنان كثافة سيارات عالية وغالبية السيارات القديمة تستهلك وقودًا ملوثًا، إضافة إلى ضعف قطاع النقل العام، ما يرفع تلوث الهواء بشكل كبير.ضعف البنية البيئية والرقابةلبنان يُعاني من مشاكل في تطبيق القوانين البيئية، من بينها مراقبة المصانع والكسارات، معالجة مياه الصرف الصحي، ما يؤدي إلى تلوث الأنهار والشواطئ أيضًا.الأزمة الاقتصاديةأثرت الأزمة الإقتصادية التي ضربت لبنان منذ عام 2019 على صيانة محطات المعالجة، الرقابة البيئية، الاستثمار في ، فازدادت الحلول المؤقتة الملوِّثة مثل المولدات والحرق.الكثافة السكانية ضمن مساحة صغيرةلبنان صغير جغرافيًا، لذلك يتركز التلوث بسرعة قرب السكان، خاصة على الساحل.أخيرا وبحسب تقارير حديثة عن ، مستويات PM2.5 في لبنان تتجاوز أحيانًا الحدود الموصى بها من World Health Organization بعدة مرات.