طقس ربيعي يسيطر على لبنان.. هكذا ستكون اجواء نهاية الاسبوع

يسيطر طقس ربيعي مستقر نسبياً على مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبياً ورطبة من الى منطقة للمتوسط التي تتراجع تدريجيا اعتبارا من يوم الاثنين ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة اعتباراً من يوم الخميس المقبل مع اجواء مستقرة ودافئة.ويكون الجو غداً قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل. يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية.الإثنين:غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات فترة قبل الظهر ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل. يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم .الثلاثاء:قليل الغيوم اجمالاً مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين ١٠ و ٣٥ كم/س.الانقشاع: جّيد على الساحل، يسوء مساء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.الرطوبة النسبية على الساحل:بين ٥٥ و٨٠ %.حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.حرارة سطح الماء: ٢٢°م.الضغط الجوي: ١٠١٥ HPAأي ما يعادل: ٧٦١ ملم زئبقساعة : ٠٥:٢٩ساعة غروب الشمس: ١٩:٤٢