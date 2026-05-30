توضيحٌ من "المالية".. هذا ما جاء فيه

صدر عن المكتب الاعلامي في البيان الآتي:

نشر بعض الإعلام كلاماً منسوباً إلى يتضمن أرقاماً مغلوطة ناتجة بغالب الظن عن فهم خاطىء أو عدم متابعة دقيقة لكلامه ولمجريات ما تم تخصيصه لمساعدة متضرري الاعتداءات الاسرائيلية على المستوى الصحي والاجتماعي والإغاثي وسواه.

وجاء في الكلام المنسوب إنَّ ما خصص من أموال في هذا الشأن، هو فقط 50 مليون دولار أميركي، فيما الصحيح هو أن هذا المبلغ هو ما خصص لوزارة وحدها من الخزينة العامة، يضاف اليها مبلغ 200 مليون دولار من و45 مليون مضافاً إليها 32 مليوناً آخر من الاتحاد الاوروبي للوزارة نفسها، هذا فضلاً عن عشرات ملايين الدولارات التي صرفتها وزارة المالية للقطاع الصحي عبر ، إضافة الى عشرات ملايين الدولارات التي صرفت عبر الهيئة للاغاثة ومجلس الجنوب كونهما المؤسسات المعنية بأعمال الإغاثة، يضاف الى ذلك ما توفر من مساعدات ودعم عبر الامم المتحدة والمؤسسات الانسانية والذي بلغ أكثر من 130 مليون دولاراً. وعليه اقتضى التوضيح".