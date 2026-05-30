لبنان
توضيحٌ من "المالية".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
30-05-2026
|
04:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المكتب الاعلامي في
وزارة المالية
البيان الآتي:
نشر بعض الإعلام كلاماً منسوباً إلى
وزير المالية
ياسين جابر
يتضمن أرقاماً مغلوطة ناتجة بغالب الظن عن فهم خاطىء أو عدم متابعة دقيقة لكلامه ولمجريات ما تم تخصيصه لمساعدة متضرري الاعتداءات الاسرائيلية على المستوى الصحي والاجتماعي والإغاثي وسواه.
وجاء في الكلام المنسوب إنَّ ما خصص من أموال في هذا الشأن، هو فقط 50 مليون دولار أميركي، فيما الصحيح هو أن هذا المبلغ هو ما خصص لوزارة
الشؤون الاجتماعية
وحدها من الخزينة العامة، يضاف اليها مبلغ 200 مليون دولار من
البنك الدولي
و45 مليون
يورو
مضافاً إليها 32 مليوناً آخر من الاتحاد الاوروبي للوزارة نفسها، هذا فضلاً عن عشرات ملايين الدولارات التي صرفتها وزارة المالية للقطاع الصحي عبر
وزارة الصحة
، إضافة الى عشرات ملايين الدولارات التي صرفت عبر الهيئة
العليا
للاغاثة ومجلس الجنوب كونهما المؤسسات المعنية بأعمال الإغاثة، يضاف الى ذلك ما توفر من مساعدات ودعم عبر الامم المتحدة والمؤسسات الانسانية والذي بلغ أكثر من 130 مليون دولاراً. وعليه اقتضى التوضيح".
