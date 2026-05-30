عون عرض مع سلام التطورات الأمنية في الجنوب وأجرى معه تقييما لاجتماع واشنطن

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في نواف سلام وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات وتمددها إلى عدد من المدن والقرى الجنوبية لاسيما في قضاءي صور والنبطية، إضافة إلى استمرار أعمال تفجير المنازل وجرفها، وتدمير المعالم التاريخية في الجنوب. فضلا عن التهديدات المستمرة التي تطاول الآمنين والدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وأرزاقهم. واتفق الرئيسان عون وسلام على تكثيف الاتصالات لوضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية المدانة.واجرى الرئيسان تقييما للاجتماع الذي عقد في بين الوفود العسكرية والأميركية والإسرائيلية والمداولات التي جرت فيه والتي أكد فيها الجانب اللبناني تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. وتناول البحث أيضا بين الرئيسين التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 حزيران المقبل.