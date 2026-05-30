تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون عرض مع سلام التطورات الأمنية في الجنوب وأجرى معه تقييما لاجتماع واشنطن

Lebanon 24
30-05-2026 | 05:42
A-
A+
عون عرض مع سلام التطورات الأمنية في الجنوب وأجرى معه تقييما لاجتماع واشنطن
عون عرض مع سلام التطورات الأمنية في الجنوب وأجرى معه تقييما لاجتماع واشنطن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتمددها إلى عدد من المدن والقرى الجنوبية لاسيما في قضاءي صور والنبطية، إضافة إلى استمرار أعمال تفجير المنازل وجرفها، وتدمير المعالم التاريخية في الجنوب. فضلا عن التهديدات المستمرة التي تطاول الآمنين والدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وأرزاقهم. واتفق الرئيسان عون وسلام على تكثيف الاتصالات لوضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية المدانة.
Advertisement

واجرى الرئيسان تقييما للاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأميركية والإسرائيلية والمداولات التي جرت فيه والتي أكد فيها الجانب اللبناني تمسكه بأولوية وقف إطلاق  النار. وتناول البحث أيضا بين الرئيسين التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 حزيران المقبل.
وتم  خلال الاجتماع عرض الأوضاع الأمنية في البلاد والمتابعة اليومية لاوضاع النازحين قسراً من منازلهم وممتلكاتهم.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون اجرى مع رئيس الحكومة تقييماً لمرحلة ما بعد وقف اطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 14:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون أجرى مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة والتحضيرات الجارية لعقد الاجتماع اللبناني – الأميركي – الإسرائيلي في واشنطن غداً الخميس
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 14:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية جوزاف عون عرض مع وزير الدفاع ميشال منسى الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 14:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع العاهل الأردنيّ الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الراهنة
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 14:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قصر بعبدا

اللبنانية

النازحين

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:12 | 2026-05-30
Lebanon24
07:41 | 2026-05-30
Lebanon24
07:24 | 2026-05-30
Lebanon24
07:24 | 2026-05-30
Lebanon24
07:01 | 2026-05-30
Lebanon24
06:52 | 2026-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24