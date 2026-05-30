"حزب الله": تفجير عبوات بقوّة إسرائيليّة حاولت التقدم باتّجاه الغندورية

أعلن " "، أنّه "استهدف فجر أمس الجمعة، مسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز 450 – زيك" في أجواء بلدة الشرقيّة بصاروخ أرض – جو".

وأضاف أنّه "استهدف فجر اليوم مستوطنة كريات شمونة مرتين بصليتين صاروخيّتين، وقاعدة للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال المحتلّة بصلية صاروخيّة نوعيّة".





وأشار أيضاً إلى أنّه "كمن فجر اليوم السبت، لقوّة مركّبة من الجيش حاولت التقدّم باتّجاه الأطراف الشرقيّة لبلدة الغندوريّة، وفجّر فيها عبواتٍ ناسفة بالتزامن مع استهدافها بقذائف المدفعيّة وصليات صاروخيّة".