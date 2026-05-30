اجتماع في دار فتوى - طرابلس عن قانون العفو: السنة من الأكثر حرصا على تمريره

Advertisement

عقد اجتماع نيابي وديني في دار فتوى ، بدعوة من مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ورعايته لمناقشة ملف الموقوفين وقانون العفو العام. حضر الاجتماع الى المفتي امام ممثل الرئيس والنواب نبيل بدر واشرف ريفي وطه ناجي وكريم كباره وعماد الحوت وايهاب مطر واحمد الخير وعبدالعزيز الصمد ووليد البعريني ومحمد سليمان وياسين ياسين ومحمود الناطور ممثلا النائب وضاح صادق والنائب السابق خالد الضاهر، أمين الفتوى الشيخ بلال بارودي والمشايخ سالم الرافعي ونبيل الرحيم وخالد حبلص والمحامي محمد صلبوح وممثل امين عام " " النقيب محمد مراد.وتلا الخير البيان وجاء فيه: "اللقاء اليوم في دار الفتوى في طرابلس بدعوة كريمة من سماحة المفتي امام للسادة النواب للتباحث بكل الاوضاع الهامة والشؤون المحلية ولا سيما ملف قانون العفو العام الذي تقدم به عدد من الزملاء النواب. هو اجتماع مستفيض ناقش هذا الملف واتخذ قرارات منها تشكيل لجنه من السادة النواب لمتابعة هذا الملف. كما جرى الاتفاق على تاليف لجنة من المحامين لوضع التعديلات الأخيرة على اقتراح القانون في حال اخذ هذا القانون طريقه في الهيئة العامة لمجلس النواب، وذلك وفق الاطر القانونية والدستورية".أضاف: "اكد الحاضرون جميعا على أهمية اقرار قانون العفو العام الذي يستند الى قاعدتين اساسيتين والجميع مطلع بالفعل على موقف الحكومة ممثلة بوزير الداخلية من خلال مشاركتها في مداولات اللجان المشتركة وقد تناول مسألة الاكتظاظ مؤكدا انها قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر في وجه الدولة . اكدنا مجتمعين على ان اقرار هذا القانون هو امر اكثر من ضروري وكل الكلام الذي يساق حول تعطيل هذا القانون او احتمال عدم السير به هو كلام يناقض ويجافي الحقيقة ويناقض ويجافي توجه السنة، فنحن من اكثر الناس حرصا على تمرير هذا القانون بشكل طبيعي ولكن نتوخى العدالة الحقيقية لفئة من الموقوفين والمحكومين الذين ظلموا خلال حقبة من التاريخ وحيث اعترفت كل الكتل السياسية خلال اجتماعات اللجان المشتركة بوجود هذه المظلومية، كما ننظر بعين مسؤولة الى قضية لا سيما ".وختم: "اذا المطلوب ان ننظر بعين الى قضية وحق شهداء الجيش اللبناني وان ننظر بعين اخرى الى مصير من وقعت على عاتقهم مظلومية في توقيت مضى وان تعم العدالة".